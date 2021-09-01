Липецк «прирос» почти на два квадратных километра лесным массивом

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Депутаты в ходе очередной 13-й сессии проголосовали за изменение границ городского округа. Лесной участок площадью 184 га на территории Бутырского сельсовета Грязинского района передан областному центру. Это необходимо для реализации проекта «Чистый воздух», входящего в нацпроект «Экология». НЛМК для улучшения экологичности производства строит новый объект на близлежащей лесной территории, и городу компенсируют вал деревьев на нем новым участком.

В числе главных вопросов, рассмотренных депутатами, стали корректировка бюджета, благоустройство областного центра и переселение из аварийного жилищного фонда.

Парламентарии внесли поправки в Бюджет города – на этот год и на период до 2023 года. Согласно докладу главного финансиста города Татьяны Григоровой, по доходам и расходам городская казна увеличится на 742,2 млн рублей. Общий объем дотаций и иных безвозмездных поступлений в 2021 г. вырастет на 445 млн рублей.

На благоустройство и ремонт приоритетных объектов выделяется 182 млн рублей. Среди них – каскад фонтанов на Петровском спуске, реконструкция площади у ДС «Звездный», озеленение улицы Зегеля, благоустройство микрорайона «Европейский».

Расходная часть бюджета города в 2021 г. увеличена в целом на 742 млн рублей.

В результате внесенных изменений, бюджет города на 2021 г. составит по доходам 14,5 млрд руб., по расходам 15,2 млрд руб. (дефицит 634 млн.).

Оживленной была реакция депутатов на отчет председателя департамента транспорта Евгения Чекрыжова по итогам работы ведомства в 2020 г. и за текущий период. Парламентариев интересовали не только показатели - изменение схемы маршрутов, количество перевозчиков (их 23) и обновление транспорта (приобретено 32 новых автобуса). Спикер горсовета Александр Афанасьев поинтересовался состоянием «трамвайных дел». А депутат Евгений Павлов заметил докладчику, что «людей больше волнуют «гонки на дорогах», сроки ожидания транспорта, почему субсидируется муниципальный транспорт». Интересовались депутаты и текучкой кадров, востребованностью электробусов. В результате обсуждения спикер горсовета предложил детально рассмотреть возникшие вопросы на комиссии по транспорту.

Депутаты ознакомились с информацией профильного ведомства о реализации областной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В 2020 г. завершен 1-й этап программы – 421 человек переехал в 167 благоустроенных квартир в новостройках. В рамках 2-го этапа в 2021 г. необходимо переселить людей в благоустроенные квартиры площадью 14 тыс. кв м. Для реализации этих мероприятий в 2021 г. сдается в эксплуатацию многоквартирный дом на ул. Кривенкова (136 квартир). Заключен муниципальный контракт на приобретение 45 жилых помещений в строящемся доме №5 по ул. Нахимова. Дополнительно в 2021 г. приобретены 166 жилых помещений на первичном рынке у организаций-застройщиков. Затраты из бюджетов всех уровней на реализацию 2-го этапа составят 781 млн руб.

Заслушав информацию об изменении порядка бюджетных ассигнований дорожного фонда, депутаты задали докладчику, председателю департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николаю Дергунову ряд «неудобных» вопросов. Их интересовало состояние работ на улице Зегеля, почему у нас так много «просроченных объектов». Комментируя ситуацию, спикер горсовета резюмировал:

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- Нужен не «местечковый», а ежедневный контроль со стороны администрации города по качеству и срокам проведения работ.

Отвечая на вопросы СМИ, Александр Афанасьев акцентировал «необходимость повышения зарплат тем, кто обеспечивает жизнедеятельность нашего города». Спикер подчеркнул, что на сессии также решен очень важный вопрос, касающийся так называемого «депутатского миллиона»:

- Если раньше остаток средств (в результате экономии) от торгов переходил в бюджет города, то теперь он будет пущен на развитие округов всех депутатов.

Владимир КУЛИК. Фото автора.