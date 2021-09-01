День знаний-2021 в Липецке: за парты сели 6500 первоклашек

В Липецке более 60 тыс. ребят пошли в школы Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Этим утром, 1 сентября, во всех школах Липецка прошли праздничные линейки. За парты сели более 60 тыс. ребят. Из них 6,5 тыс. - первоклашки. Напомним, что из-за коронавируса мероприятия на открытом воздухе провели для 1 и 11 классов. Остальные школьники пошли сразу на классный час.

Впервые перед юными липчанами распахнулись двери в новую многопрофильную полилингвальную школу Global в микрорайоне "Европейский". Здесь будут учиться 240 детей младших классов и 560 старшеклассников. Ведущий профиль школы - иноязычное образование. Английский ребята начнут изучать с 1 класса. С 5 класса в программу добавят французский, испанский и китайский языки. В старших классах некоторые предметы будут преподавать на английском языке.

Кстати, в этой же школе будет учиться дочь мэра Липецка Евгении Уваркиной, которая пошла в 1 класс. Глава администрации города поздравила с праздником учителей, родителей и детей.

- Сегодня мы можем с уверенностью сказать – это необыкновенная школа, которая задаст новый уровень образования, - считает Евгения Уваркина. - Родители могут быть спокойны, они передают детей в надёжные руки профессионалов.

На базе школы заработал центр дополнительного образования и спорта для детей и взрослых. Здесь каждый сможет выбрать занятие по вкусу: фехтование, футбол, карате, большой теннис, ролибол, 3D-моделирование, 3D-картографирование, куклотерапия, игра на музыкальных инструментах, вокал, хоровое пение и тд.