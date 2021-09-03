«Милосердие» передало в липецкие клиники медоборудование для лечения COVID-больных

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Благотворительный фонд «Милосердие», социальный партнер НЛМК, безвозмездно передал липецким клиникам партию медицинского оборудования, которое применяется для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией. В областную клиническую инфекционную больницу и в городскую больницу №4 «Липецк-Мед» доставлено 8 концентраторов на сумму 2 млн рублей.

Кислородные концентраторы — это приборы которые «выжимают» кислород из окружающего воздуха и подают его пациенту в концентрированном (более 90%) виде. В период пандемии COVID-19 они стали еще больше востребованы, как средство реабилитации пациентов с повреждением легких после перенесенных осложнений, связанных с этим заболеванием.

«С начала пандемии в липецкие больницы фонд поставил целый ряд необходимых медицинских приборов, лекарств и средств защиты на сотни миллионов рублей. Причем, все это направляется не только в учреждения, где непосредственно лечат больных с COVID-19. Востребованные концентраторы мы уже неоднократно передавали липецким клиникам, а теперь по запросу двух медучреждений решено помочь им дополнительно. Использование именно этого медоборудования повысит эффективность лечения больных с легочными патологиями», - сообщила директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай.

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С начала пандемии фонд регулярно обеспечивает ковид-госпитали высокотехнологичным медицинским оборудованием, средствами защиты и дорогостоящими лекарствами. В прошлом и текущем годах медицинским учреждениям Липецкой области передано такого оборудования на сумму около 280 млн рублей. Еще 37 млн рублей направлено на приобретение лекарств и около 18 млн рублей – на средства индивидуальной защиты, дезинфекцию и диагностику.

Только за последние четыре месяца закуплено два аппарата искусственной вентиляции легких, реагенты для диагностики коронавирусной инфекции на сумму около 1 млн рублей, ингалятор Ингалит, 200 небулайзеров, передвижные кушетки-столы для транспортировки больных. Также приобретены 80 рото-носовых масок для аппаратов ИВЛ, средства для дезинфекции. Клиникам передали почти 21 тыс. респираторов.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба фонда «Милосердие».