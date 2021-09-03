Депутаты горсовета оценили раздельный сбор мусора в Липецке

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В рамках выездного заседания постоянной комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию депутаты горсовета обсудили реализацию раздельного сбора отходов в Липецке.

Первой точкой, где парламентарии увидели работу по раздельной сортировке, стал двор дома №50 по улице Космонавтов. В конце июля там сделали реконструкцию мусорной площадки: залили бетонное основание, заменили ограждения, сделали навес и установили контейнеры для сбора пластика.

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- Мы с коллегами всегда обращаем внимание на контейнерные площадки, когда выезжаем во дворы в рамках проекта «Наш округ». И там, где благоустроены площадки наглядно видно, что жители мусор разделяют. Как вообще липчане реагируют на такое нововведение? – поинтересовался председатель горсовета Александр Афанасьев.

По словам представителя АО «ЭкоПром-Липецк», первые контейнеры для раздельного сбора мусора были установлены еще в 2018 году. И липчане постепенно привыкают к такой утилизации отходов. Однако сделать такие площадки в городе можно не везде - не хватает места для установки контейнеров.

- Этот вопрос прорабатывается совместно с департаментом развития территорий. У нас есть проблемные точки на улице Фрунзе. Вероятнее всего будем использовать отдельные площадки под раздельный сбор пластика, смешанных и крупногабаритных отходов, - отметила коммерческий директор АО «ЭкоПром-Липецк» Елена Евстратова.

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Депутат Алексей Харин задал вопрос про количество площадок, приспособленных под раздельный сбор мусора.

- Почти 80% контейнерных площадок города уже оснащены одним или двумя баками для разделения отходов. Липецкая область занимает 15 место среди регионов России по доступности раздельного сбора мусора, согласно данным мониторинга «Российского экологического оператора», - сообщила коммерческий директор АО «ЭкоПром-Липецк».

- Какая работа ведется с населением по популяризации раздельного сбора мусора?- поинтересовалась вице-спикер Светлана Бессонова.

По словам специалистов, ведется большая просветительская работа, в том числе с детьми: организуются экоуроки, транслируются видеосюжеты и многое другое. Также реализуется проект «Эковоз» - принимают заявки от тех, кто сортирует отходы, но не имеет рядом контейнеров для такой утилизации.

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На заводе по переработке твердых коммунальных отходов АО «ЭкоПром-Липецк» парламентариям продемонстрировали линию по производству полимерных гранул. Их делают из пластиковой фракции. В дальнейшем эти гранулы идут на изготовление пакетов, парниковой пленки, а также пластиковых труб. Получается замкнутый цикл утилизации отходов.

Советник генерального директора Иван Кошелев рассказал, что проблем с переработкой мусора нет, но есть сложности с его сбором.

- Все мусорные площадки в городе поделены между нелегалами. Они до приезда машин «ЭкоПрома» «копаются» в контейнерах, выбирают там все самое ценное. При этом разводят грязь и разбрасывают мусор вокруг. С этим нужно что-то делать, - посетовал Иван Кошелев.

Кроме того, остро стоит вопрос с полигоном для утилизации мусора. Действующий практически израсходовал свой ресурс.

В ходе итогового заседания депутаты, представители мэрии и профильных организаций продолжили обсуждение проблем раздельного сбора мусора.

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- У наших избирателей возникает много вопросов по контейнерным площадкам. И их очень сложно решать, потому что разная зона ответственности. Региональный оператор указывает, что проблема управляющей компании. Та, в свою очередь, отправляет к вам. Было бы правильно, чтобы за контейнерные площадки и прилегающую территорию отвечал кто-то один, - предложил депутат Андрей Выжанов.

Также парламентарии подняли вопрос сбора мусора в частном секторе – висящие пакеты с отходами, особенно на въездах в город, привлекательности не добавляют.

- Мы готовы увеличить реконструкцию контейнерных площадок. Поставили индивидуальные контейнеры на улице Космодемьянской, Баумана, сейчас запрос идет от района Тракторный. Этим надо заниматься. Но необходимы средства, - сообщил Иван Кошелев.

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Депутаты горсовета намерены собрать за одним столом управляющие компании и всех операторов, которые работают на липецком рынке.

- Проблемы раздельного сбора мусора сегодня актуальны. На ближайшей комиссии в горсовете мы рассмотрим дальнейшее развитие и модернизацию всех наших мусорных площадок, - прокомментировал итоги выездного совещания Александр Афанасьев. – Вопрос системный и важный. Также необходимо решать вопрос с полигоном, он исчерпал свои возможности. Будем рассматривать вопрос с местом нового полигона.

Фото предоставлены пресс-службой горсовета.