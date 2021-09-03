Липецкэнерго обеспечило энергоснабжение «Леруа Мерлен» в Липецке

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Энергоснабжение значимого для города объекта будет обеспечивать ПС 110 кВ «Университетская» филиала ПАО «Россети Центр» - Липецкэнерго».

«Леруа Мерлен» - один из крупнейших европейских ритейлеров. Компания, основанная в 1923 году, специализируется на продаже строительных материалов, инструментов, электротоваров, предметов интерьера. «Леруа Мерлен» открыты в 45 регионах России.

Для предоставления объекту 650 кВт мощности энергетики Липецкэнерго построили 540 м кабельной линии 10 кВ. Работы проводились с использованием современных материалов и технологий, позволяющих обеспечить высокую надежность электроснабжения торгового центра. На эти цели направлено более 2,1 млн рублей.

Липецк - первый город с населением в 500 тысяч, в котором открылся магазин французской компании. Появление крупной международной франшизы в областном центре региона повлечет за собой создание около 200 новых рабочих мест, а также увеличение налоговых отчислений в бюджет региона.

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Фото предоставлено Липецкэнерго