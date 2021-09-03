Липецкэнерго обеспечило развитие птицеводческого хозяйства

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Объем суммарной присоединенной мощности составил 300 кВт. Для обеспечения технологического присоединения объекта мощностью 150 кВт энергетики построили трансформаторную подстанцию мощностью 160 кВА и более 2 км воздушных линий 0,4-10 кВ. На эти цели было направлено более 6,3 млн рублей.

ООО «Кривец-Птица» - предприятие замкнутого цикла от производства комбикормов до реализации продукции из мяса индейки в собственных торговых точках. Сегодня компания, известная в Липецком регионе и за его пределами под брендом «Деревня Индюшкино» выпускает до 4,5 тыс. т высококачественного мяса индейки в год.

Техприсоединение объектов ООО «Кривец-Птица» стало очередным вкладом «Россети Центр» в развитие агропромышленного комплекса Липецкой области.

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Фото предоставлено Липецкэнерго