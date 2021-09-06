Фонд «Милосердие» провел в Липецке Марафон добрых дел

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Его организовал фонд «Милосердие», социальный партнер НЛМК, в рамках программы поддержки волонтерского движения.

Активными участниками и организаторами мероприятий стали корпоративные волонтеры НЛМК и члены их семей. В городском Парке металлургов прошли экологические соревнования по раздельному сбору макулатуры и пластика. В мусорные корзины участники собрали более 100 килограммов различных отходов. Попутно юные марафонцы освоили множество экологических познавательных игр.

Участники Марафона также помогли благоустроить муниципальный пляж в Левобережном городском округе. В вывозе мусора волонтерам помогли специалисты компании Экопром.

Любители здорового образа жизни в ходе Марафона целыми семьями сдавали нормативы ГТО, участвовали в сайкл-тренировках под открытым небом и мастер-классах от фитнес-инструкторов. Ярким финалом спортивных активностей стал товарищеский матч между командой ветеранов футбольного клуба «Металлург» и сборной НЛМК, который завершился боевой ничьей.

Марафон добрых дел продолжит свою работу в течение всего сентября в виртуальном городе НЛМК на площадке Штаба Добрых Дел, где все желающие могут поделиться своим опытом в сфере экологии, здорового образа жизни и пройти квиз-викторину о волонтерстве. Победителей ждут призы.

Фотоподборку о Марафоне смотрите здесь.

Информация о фонде «Милосердие»

Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие» - крупнейшая благотворительная организация в Липецкой области, социальный партнер НЛМК. Входит во всероссийский реестр социально-ответственных предприятий и организаций, является членом Ассоциации грантодающих организаций «Форум Доноров».

Фонд помогает в организации общественно значимых мероприятий в сферах науки и образования, культуры и спорта, участвует в благотворительных акциях, финансирует социально значимые проекты, поддерживает волонтерские движения и общественные инициативы. За время своей деятельности с 1999 года фонд оказал помощь на сумму около 6 млрд рублей. Ежегодно ее получают более 30 тысяч человек.

За последние годы успехи Фонда в сфере благотворительности отмечались почетной грамотой Торгово-промышленной палаты России, дважды - золотым знаком «За заслуги перед Липецком» и высшими наградами всероссийского конкурса добровольных публичных годовых отчетов "Точка Отсчета". Грантовая программа «Стальное дерево», которая реализуется при поддержке Фонда, стала победителем всероссийского конкурса «Лучшие социальные проекты России».

Дополнительная информация о Фонде на сайте