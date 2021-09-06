В Липецке после ремонта открыли улицу Зегеля: по участку поехали машины

В Липецке после ермонта открыли улицу Зегеля Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В этот понедельник, 6 сентября, в Липецке открыли движение по улице Зегеля. По участку от площади Плеханова до площади Героев поехали машины.

Основные работы завершены. На обновленную проезжую часть нанесли разметку, установили остановочные павильоны. Для транспорта выделили 4 полосы - по 2 в каждом направлении. Парковочных карманов нет, но липчанам разрешили оставлять автомобили на крайних полосах в любое время суток. Также на улице Зегеля высадили остролистные клены, сирень, можжевельник, розы, туи. К сожалению, не все готовы сохранить эту красоту. Кто-то уже выкопал с клумб тую и более 20 кустов роз. Чиновники подсчитают ущерб и напишут заявление в полицию.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в ближайшее время специалисты проведут ряд экспертиз. Если заключения экспертов будут положительными, тогда участок примут и подрядчику оплатят работу. Напомним, улицу Зегеля закрыли на реконструкцию весной. Общая стоимость работ - около 70 млн рублей.