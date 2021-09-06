Липецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество6 сентября 2021 14:38

В Липецке после ремонта открыли улицу Зегеля: по участку поехали машины

На обновленном участке уже орудовали вандалы
Юлия КЛЮЕВАЮлия КЛЮЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Липецке после ермонта открыли улицу Зегеля

В Липецке после ермонта открыли улицу Зегеля

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В этот понедельник, 6 сентября, в Липецке открыли движение по улице Зегеля. По участку от площади Плеханова до площади Героев поехали машины.

Основные работы завершены. На обновленную проезжую часть нанесли разметку, установили остановочные павильоны. Для транспорта выделили 4 полосы - по 2 в каждом направлении. Парковочных карманов нет, но липчанам разрешили оставлять автомобили на крайних полосах в любое время суток. Также на улице Зегеля высадили остролистные клены, сирень, можжевельник, розы, туи. К сожалению, не все готовы сохранить эту красоту. Кто-то уже выкопал с клумб тую и более 20 кустов роз. Чиновники подсчитают ущерб и напишут заявление в полицию.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в ближайшее время специалисты проведут ряд экспертиз. Если заключения экспертов будут положительными, тогда участок примут и подрядчику оплатят работу. Напомним, улицу Зегеля закрыли на реконструкцию весной. Общая стоимость работ - около 70 млн рублей.

Общество: ВОПРОС ДНЯ