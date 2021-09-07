Игорь Артамонов открыл пожарную часть №5 и наградил спасателей

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В торжественной церемонии принял участие глава региона Игорь Артамонов. Он отметил, что пожарная часть оснащена современным и необходимым инвентарем для несения службы огнеборцев. Также в режиме реального времени с помощью видеоконференции открыли четыре отдельных пожарно-спасательных поста противопожарной службы - в Данковском, Усманском, Грязинском и Добринском районах.

«Всегда приятно открывать новые пожарные посты, которые будут обеспечивать безопасность жителей региона», - отметил Игорь Артамонов. В здании пожарной части расположены учебные классы для профессиональной подготовки, мастерские, раздевалка, склады. На территории части создан учебно-тренировочный комплекс для отработки профессиональных навыков. В диспетчерской, актовом зале, комнате отдыха и кабинетах пожарной части установят современное оборудование и удобную мебель.

Также на церемонии открытия присутствовали главный федеральный инспектор по Липецкой области аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Олег Снежков, глава Липецка Евгения Уваркина, председатель Общественного совета при Главном управлении МЧС России по Липецкой области Вадим Давыдов, начальник Главного управления МЧС России по Липецкой области Василий Разумнов.

Кроме того, в ходе церемонии открытия состоялось награждение сотрудников Главного управления МЧС России по Липецкой области и областного управление государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области за значительный вклад в работу по благоустройству зданий и территорий вновь созданных подразделений.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.