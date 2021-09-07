"Доски трещат по швам": липчане требуют отремонтировать аварийный мост по улице Гайдара

Липчане просят решить вопрос с аварийным мостом на улице Гайдара Фото: принтскрин видео.

Липчане бьют тревогу. Проблема с мостом на улице Гайдара в Липецке остается нерешенной. Переправу, которую построили в середине прошлого века, признали аварийной. Конструкция проходит над железнодорожными путями. С одной стороны от моста - жилые дома, садоводческое товарищество. С другой - детский сад, школа, остановки, автобусы.

- Прошу обратить внимание на наш мост, - призывает местный житель. - Ему нужен срочный ремонт. Ежедневно по нему проходит большое количество людей: в магазин, на остановку, дети идут в школу. Доски уже трещат по швам. Зимой здесь ужасный гололед, люди падают. И пока это единственная переправа через рельсы. Внизу переходов нет. К тому же, там все обнесли забором.

Липчане уже вовсю кричат - по такому мосту ходить опасно. Старые доски отходят от основания, прогибаются. Конструкция скрипит. Нет освещения. А впереди холода, дожди, лед.

Кстати, несколько лет назад суд обязал городскую администрацию демонтировать мост. Признали, что он не подлежит ремонту и его надо снести. Но почему же он до сих пор на месте? Оказывается, хоть переправа и стоит на балансе мэрии, сделать они с ней ничего не могут. У администрации нет полномочий производить работы на железнодорожных путях. Это должны делать РЖД.

- В настоящий момент с РЖД идут переговоры, - прокомментировали "КП-Липецк" в пресс-службе мэрии. - Пока никаких решений не принято. Администрация не может ничего сделать на железнодорожных путях без собственника.

Местные жители знают об этих нюансах. Но от этого легче не становится. Аварийный мост продолжает функционировать, альтернативы нет. Липчане требуют решить их проблему, ведь в данной случае остро стоит вопрос о безопасности людей.

Липчане просят решить вопрос с аварийным мостом на улице Гайдара Фото: принтскрин видео.