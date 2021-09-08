Липецкие школьники помогли больному ребенку

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Сообща они помогли ребенку, который очень нуждается в помощи.

Школа №11 - небольшая, в ней учится всего 280 человек. На августовском педсовете директором школы была озвучена идея - предложить родителям предполагаемые средства на букеты цветов для учителей направить на благотворительность. Акцию решили назвать «Дети – цветы».

Педагоги связались с благотворительным фондом «Милосердие», поскольку доверяли его репутации и более чем двадцатилетнему опыту работы. На сайте фонда в разделе «Им требуется помощь» инициативная группа интуитивно выбрала Артема Погонина. Информация о сборе средств на его лечение оперативно распространили в родительских чатах школы.

Ребята и их родители живо откликнулись на призыв о помощи. Ученики 1 - 9 классов перевели на лечение пятилетнего Артема Погонина около 21 тыс. рублей благотворительных взносов. Об этом специалисты фонда сообщили семье ребенка. Также фонд «Милосердие» принял решение дополнительно перечислить такую же сумму на лечение мальчика, чтобы быстрее собрать необходимые средства.

У Артема страшный диагноз – ДЦП, спастический тетрапарез, вальгустная установка стоп, задержка психоречевого развития. Сразу после рождения мальчик был переведен в реанимацию с диагнозом церебральная ишемия с синдромом двигательного расстройства. Его выписали из больницы только через полтора месяца, но уже в 4 месяца мальчику сделали операцию на почке и паховой грыже.

В свои пять лет он не разговаривает, тяжело контактирует со сверстниками, имеет шаткую походку. Мама мальчика не работает, так как посвящает все свое время уходу за ребенком.

Сейчас ему необходим интенсивный реабилитационный курс в специализированной клинике. Только после него врачи рассчитывают на положительные прогнозы.

В одиночку родителям Артема не под силу собрать нужную сумму. Всего на реабилитацию необходимо собрать 132 000 рублей, благодаря помощи неравнодушных людей сумма уже стала меньше - 83101 рубль.

Сбор средств для Артема продолжается на сайте благотворительного фонда «Милосердие».

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».