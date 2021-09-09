Родина на защите предпринимателей: созидателей, которые развивают родные территории

Жанна Хайрединова - лидер партии Родина в Липецкой области.

- Жанна Руслановна, так ли сейчас просто заниматься предпринимательством в Липецкой области? С какими проблемами сталкивается бизнес, который готов и рабочие места создавать, и социальные объекты строить?

- А давайте посмотрим на типовой пример в нашем регионе: «Представьте предприятие по производству и переработке птицы мощностью 15-16 тыс тонн куриной продукции. Диетическое качественное мясо поставляется в Липецкую область и 6 близлежащих регионов. Есть также рыбное хозяйство. Все натуральное, демократично по цене.

Свою прибыль агрофирма не выводит за рубеж, а вкладывает в известный спортивно-развлекательный центр — гордость области: он включает в себя горнолыжный комплекс, аквапарк и спортивный бассейн, вело- и роллерные дорожки, волейбольные и футбольные площадки, помещения для мероприятий, лазертаг-крепость, теннисные корты. Спортивный социальный объект — дело не доходное, потому покрывать убытки и инвестировать приходится из своей прибыли с продаж агрофирмы. Сюда приезжают отдыхать тысячи людей со всего Черноземья, здесь проводит тренировки школа олимпийского резерва, ведет бесплатные занятия для детей Детский горнолыжный клуб.

Общий фонд оплаты труда в компаниях предпринимателя Сергея П. и партнеров - 35 миллионами рублей ежемесячно. Рабочими местами обеспечены почти 1500 жителей Липецкой области.

Казалось бы, вот яркий пример социально ответственного бизнеса, и властям нужно поддерживать его руками и ногами. Но нет, судя по практике, их цель — задушить предпринимательство на корню.

Бизнес-история с ожидаемым хэппи-эндом меняет свое направление после налоговой проверки в 2016 году, когда агрофирма получает неподъемный штраф. Компании вменяется намеренное «дробление», то есть намеренная оптимизация крупного бизнеса с целью снижения налоговой нагрузки: проще говоря, виноваты предприниматели в том, что у них несколько компаний, где разделены функции выращивания, переработки и реализации. Сумма претензий — почти 500 млн. рублей.

Около 1,5 тысяч человек, их семьи (иже с ними продовольственная безопасность и развитие спорта в регионе) приносятся в жертву государственной машине.

А это значит, что предстоит распрощаться и с рабочими местами, и налоговыми поступлениями (1 млрд рублей за последние три года), крупнейшим спорт- комплексом. И возникает вопрос - куда смотрит руководство Липецкой области: выстраивает ли «диалог бизнеса и власти», чтобы спасти предприятие и рабочие места? Ответ очевиден.

И станут ли другие предприниматели региона вкладываться в развитие социальных проектов? «РОДИНА» стоит на защите предпринимателей-созидателей. Сергея мы однозначно поддержим: придадим максимальной огласке эту проблему, применим все законные инструменты в работе с госструктурами!

Алексей Журавлев, лидер Всероссийской партии «РОДИНА»:

«Большое, серьезное предприятие: полный цикл — от выращивания птицы до сбыта продукции в сеть. Причем сеть своя, местная. Продукция прекрасная, мало того, она востребована и конкурентоспособна. Сегодня, если не решать проблему, с которой столкнулся предприниматель Сергей глобально, работу могут потерять 1500 человек! Государство должно на это обратить внимание! А не накладывать какие-то штрафные санкции, не арестовывать имущество — куда он это все заберет. Это все здесь построено, оно здесь и останется. Он мог бы ничего не строить, взять и где-нибудь на Кипре разместить деньги в офшорах, но Сергей вкладывает все в развитие предприятий и спортивного социального проекта в Липецкой области!».

Кандидаты в депутаты областного партийного списка в Липецкий областной Совет депутатов. Возглавляют список: (по центру) Жанна Хайрединова, Сергей Звягин. В региональных группах (слева направо): Дмитрий Колычев, Никита Овчинников, Артем Торшин, Владимир Х

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ И ПРОГРАММА.

“СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ ДОЛГОЙ, ЗДОРОВОЙ И СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА”.

1. УВЕЛИЧИТЬ ВАШИ ДОХОДЫ - НАША ЗАДАЧА!

Ежемесячный доход каждого человека - не менее 50000 рублей. Для каждой категории населения - свой подход.

Природная рента от природных богатств страны для каждого россиянина - на образовательные, жилищные, медицинские сертификаты.

2. СОЗДАТЬ СОВРЕМЕННУЮ СРЕДУ ОБИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА!

а) Экология: законодательно усилить ответственность за загрязнение окружающей среды; увеличить объемы расчистки региональных водоемов и рек.

б) Культура, туризм и спорт: развитие культурных центров.

Подготовка мировых спортсменов-чемпионов, развитие массового спорта. Развитие спортивно-туристических маршрутов в регионе.

в) Медицина: создать современную (в том числе, за счет восстановления) первичную сеть здравоохранения с одинаковой доступность и в городе, и в селе; увеличить зарплаты - в городе и в сельской местности зарплаты врачей, медсестер должны быть одинаково высокими.

г) Образование: сегодня учимся без оценок- завтра работаем

без зарплаты! Нет так называемой “реформе образования в

Липецкой области”! Наши дети должны получать образование- а не образовательные услуги!

Отменить ЕГЭ, восстановить бесплатное профессиональное образование, повысить социальные выплаты и стипендии студентам. Реально увеличить в 4 раза зарплаты учителям: зарплата учителя в городе и в сельской местности должна быть одинаково высокой. Ликвидировать лишнюю отчетную бюрократию, вернуть учителю и школе воспитательную роль.

Дома творчества, кружки и секции для детей - должны быть массовыми и бесплатными.

д) Снижение тарифов на услуги ЖКХ на 30%, максимальная прозрачность начислений и контроль управляющих компаний.

е) Благоустройство: закрепить ответственных за содержание всех территорий в порядке.

ж) Инфраструктура и развитие сельских территорий: в сельской местности должно быть также комфортно жить, как в городе. Обеспечить бесплатное подключение к сетям.

з) Транспортная и дорожная инфраструктура: общественный транспорт - экологичный; наладить автобусное сообщение внутри районов; продолжить ремонт и строительство внутрирегиональных, внутрирайонных дорог.

и) Чтобы молодежь оставалась в родном регионе, стране: внедрить стимулирующие меры для предприятий при трудоустройстве выпускников.

3.ОТМЕНИТЬ ПЕНСИОННУЮ РЕФОРМУ: снижение пенсионного возраста. Для мужчин - 60 лет, для женщин - 55 лет. Значительное повышение пенсий.

4. ОБЕСПЕЧИТЬ ЛЮДЕЙ КАЧЕСТВЕННЫМИ ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ И КАЧЕСТВЕННЫМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ!

а) Усилить ответственность (до уголовной) за производство и реализацию некачественных продуктов и лекарств.

б) Внедрение новых “зеленых” (экологически полезных) технологий; в том числе, поддержка предприятий, внедряющих зеленые технологии.

в) Контроль за ценами, снижение цен на социально значимые товары.

г) Поддержка местных малых производителей: доступность сбыта, налоговые льготы.

5. ПОДДЕРЖАТЬ МАЛЫЙ БИЗНЕС!

Снизить налоги для малого бизнеса, что за счет развития предпринимательства поможет в долгосрочной перспективе увеличить поступления отчислений в бюджеты всех уровней.

6. ПРОДВИГАТЬ ЛИПЕЦКУЮ ОБЛАСТЬ В МИРЕ.

7. ИЗМЕНИТЬ ПОДХОДЫ В СИСТЕМЕ ВЛАСТИ!

а) Совместно с многонациональным народом разработать объединяющую Национальную идею. Страна без идеи, без общей цели - страна без пути.

б) Чиновники: руководителей всех уровней должен избирать НАРОД: глав сельских поселений, глав районов, глав городов, регионов. Не “назначение”, а народные выборы. Усиление роли местного самоуправления.

в) Деньги - регионам на развитие: децентрализация. Большая часть налоговых поступлений должна оставаться в регионе, ответственность и решения о приоритетных для финансирования направлениях должны приниматься на местах. Налоги от работающих предприятий должны платиться в бюджет региона, на территории которого работает предприятие.

Записывайтесь и приходите: +7-961-034-5878

Липецкая область, город Липецк, ул. Семашко 1, офис 313

ГОЛОСУЙ ЗА НАС! ЗА РОДИНУ!

Агитационный материал опубликован за счет средств избирательного фонда Регионального отделения ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Липецкой области зарегистрировавшего областной список кандидатов на выборы депутатов Липецкого областного Совета депутатов седьмого созыва.