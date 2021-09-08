«Липецкэнерго» присоединилось к глобальной концепции нулевого травматизма

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Целью мероприятия стало обучение энергетиков культуре безопасного поведения.

Программа «Vision Zero» предполагает новый подход к организации безопасности, гигиены труда и благополучия работников на всех уровнях производства. В основе ее концепции 7 правил «нулевого травматизма», включающих лидерство руководителей в вопросах производственной безопасности, выявление производственных рисков, разработка программ безопасности, системы управления охраной труда, внедрение безопасного оборудования, повышение квалификации и работников.

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Их проработка стала главной задачей состоявшегося тренинга, проведенного специалистом отдела социальных отношений Светланой Зиминой и ведущим специалистом по охране труда Дмитрием Коротковым. В ходе деловых игр, энергетики, разделенные на целевые группы, учились новому мышлению, составляющему основу культуры безопасного поведения, а также навыкам оперативной оценки рисков в целях предотвращения возможных негативных сценариев.

«Большая часть травм и смертельных случаев связана с несоблюдением техники безопасности. Для предупреждения и сокращения риска травм на производстве необходимо постоянно проводить профилактическую работу с сотрудниками, повышать их компетенции в сфере охраны труда и обеспечивать для них безопасные условия работы», – рассказал руководитель службы охраны труда Департамента производственной безопасности и экологической политики «Россети Центр» Александр Рощупкин.

В «Липецкэнерго» считают, что проведение подобных тренингов позволит довести суть концепции «нулевого травматизма» и ее эффективность до каждого работника энергопредприятия, включая скептиков. Среди главных ожидаемых эффектов реализации Программы – организация безопасного и, как следствие, эффективного производства.

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«О важности соблюдения техники безопасности и золотого правила энергетиков «Отключи, проверь, заземли» в электроэнергетике знают все, но случаи травматизма продолжают фиксироваться. Цена такой безответственности очень высока, поэтому сегодня мы говорим о важности осознанного отношения к собственной и коллективной безопасности, о ключевой роли руководителей в этом процессе. Не зря правило «Стать лидером – показать приверженность принципам безопасности» стоит на первом месте среди остальных в концепции «нулевого травматизма». Руководители должны личным примером подтверждать, что самая высшая ценность в нашей работе – это человек», – отметил главный инженер «Липецкэнерго» Михаил Боев.

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Фото предоставлено Липецкэнерго