Глава Липецкой области Игорь Артамонов встретился с восходящей звездой бокса

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Ее называют восходящей звездой бокса в Липецкой области. Юная спортсменка в августе завоевала золото на первенстве Европы среди юношей и девушек в Боснии и Герцеговине.

Лебедянская восьмиклассница выступает в категории до 40 килограммов среди спортсменов 2004-2005 года рождения. В мае она выиграла первенство страны на состязаниях в Ульяновске.

Игорь Артамонов поздравил спортсменку и ее тренера Дмитрия Маслова с успехами, подарил цветы Диане и пожелал дальнейших побед прекрасному тандему наставника и его воспитанницы. «Мы гордимся такими жителями региона, которые прославляют не только нашу область, но и Россию. Желаю достижения новых высот, а мы приложим все усилия, чтобы поддержать талантливых и перспективных спортсменов», – сказал Игорь Артамонов.

Во время беседы руководитель области поинтересовался условиями, в которых занимается Диана, обсудил с ее тренером Дмитрием Масловым перспективы спортивной карьеры одаренной школьницы, а с ее отцом, Романом Валерьевичем, жизненные цели дочери. Он добавил, что вносимые в областное законодательство поправки позволят спортсменке и ее тренеру с 2022 года претендовать на областную премию за победы на всероссийской и международной аренах. Такое же поощрение смогут получать молодые спортсмены-инвалиды, ставшие победителями или призерами первенств мира или Европы, юношеских Олимпийских игр, всемирных игр среди инвалидов (в дисциплинах, не вошедших в программу Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр), и их наставники.

Фото предоставлены пресс-службой администрации Липецкой области.