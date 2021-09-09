«Липецкэнерго» напоминает, что сохранность приборов учета – обязанность потребителя

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С начала текущего года энергетики филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» выявили 574 случая безучетного потребления электроэнергии в объеме 33,6 млн кВт*ч. Большая часть нарушений была связана с вмешательством в работу приборов учета.

Среди них не только намеренные действия по искажению показаний расчетного прибора, но и случайные повреждения счетчика или визуальных элементов контроля (например, пломб), о которых энергетики не были своевременно извещены. А в соответствии с законом любые признаки визуального подозрения на вмешательство в работу прибора учета в период его эксплуатации являются законным основанием для определения потребления электроэнергии как безучетного, то есть осуществляемого с нарушением установленного договором энергоснабжения порядка учета электрической энергии.

Финансовые последствия данного нарушения кратно превышают стоимость реально потребленной электроэнергии, так как объем безучетного потребления определяется утвержденным правительством Российской Федерации расчетным способом, исходя из максимальной мощности энергопринимающих устройств.

Для того чтобы избежать подобных санкций, потребителям необходимо тщательно следить за исправностью приборов учета электроэнергии, своевременно сообщать энергетикам о любых обнаруженных повреждениях и стараться не допускать ситуаций, которые могут быть интерпретированы как безучетное потребление электроэнергии. В случае несогласия с фактом правонарушения потребитель имеет право обратиться в суд. И если спор закончится в его пользу, ему будут возвращены все судебные издержки.

Напоминаем, что в соответствии с законодательством обязанность следить за сохранностью прибора учета возложена на потребителя при условии, что счетчик установлен в его зоне ответственности, например, в квартире или на земельном участке, где стоит частный дом. А за обслуживание и поверку расчетных приборов, а также за их приобретение и установку с 1 июля 2020 года отвечают гарантирующие поставщики и сетевые компании.

Проверки расчетных приборов учета осуществляются в соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442, являются обязанностью энергокомпаний и частью их хозяйственной деятельности. В случае выявления несоответствия приборов учета требованиям законодательства энергетики должны будут установить или исключить факт энерговоровства. Для разрешения спорных случаев проводится независимая электротехническая экспертиза прибора учета.

«При зарождении разногласий экспертиза позволяет установить истину, поэтому мы всегда выступаем за ее проведение. В обратном случае это приводит к длительных тяжбам и разбирательствам. Как в случае с одним из липецких предприятий, при проверке расчетного прибора которого на нем были обнаружены механические следы повреждений на пломбах госповерителя завода-изготовителя, что послужило основанием для подозрения во вмешательстве в работу прибора учета. Энергетиками был составлен акт о безучетном потреблении электроэнергии в объеме более 46 миллионов рублей. Потребитель не согласился с данным фактом, но от демонтажа прибора учета для проведения экспертизы на предмет определения несанкционированного вмешательства в его работу отказался. В результате спор затянулся на 8 месяцев. Когда же экспертиза все-таки состоялась, ее результаты не подтвердили факта вмешательства в прибор учета, иск в отношении потребителя был аннулирован», – прокомментировал заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Сабир Агамалиев.