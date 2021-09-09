Игорь Артамонов обсудил перспективы сотрудничества с представителями европейского бизнеса

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Глава региона Игорь Артамонов сегодня встретился с представителями европейского бизнеса и компаний – резидентов ОЭЗ «Липецк». Встреча прошла в формате делового завтрака. Генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса Тадзио Шиллинг, руководители компаний, представители Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России и Минпроторга России обсудили с главой Липецкой области перспективы сотрудничества и этапы развития особой экономической зоны.

«Мы сегодня ждем инвесторов, отвечающим трем критериям: экологичность, социальная ответственность, корпоративное управление. Наши преимущества – логистика и инфраструктура и мы хотим развивать локализацию. Наша задача – сделать так, чтобы одно предприятие поставляло другому предприятию продукцию, не отвозя его куда-то в Сибирь, а просто переезжая от между заводами особой экономической зоны. Договорились с российскими руководителями компаний о том, что предприятия, которые подписали соглашение с Россией по локализации, приедут к нам, и мы представим им возможности нашего региона», - отметил Игорь Артамонов.

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В ОЭЗ «Липецк» работают более десяти компаний-членов Ассоциации европейского бизнеса: ABB, PPG, AkzoNobel, Danone, Jti, Lanxess, Cargill, Syngenta, KWS, Whirpool, Viessmann, Schlumberger, Бекарт, Байер. Также членом АЕБ является ОЭЗ ППТ «Липецк». Сегодня представители европейского бизнеса рассказали, что является определяющим фактором при выборе площадки.

«Мы давно сотрудничаем с Липецкой областью, недавно виделись с Игорем Артамоновым на Петербургском международном экономическом форуме. Несмотря на то, что у нас было мало времени, мы много вопросов решили на месте. Это фишка вашего региона, поэтому у вас так много иностранных компаний. Думаю, сегодня мы также быстро договоримся о взаимодействии», - сказал генеральный директор АЕБ Тадзио Шиллинг.

Далее участники встречи обсудили действующие программы и инструменты господдержки в сфере локализации производства. Круглый стол на эту тему прошел в ОЭЗ «Липецк». О мерах поддержки промышленных кластеров рассказали директор департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительнодорожного машиностроения Минпромторг России Мария Ёлкина и директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Андрей Шпиленко. Также свои предложения по механизмам поддержки предприятий высказали генеральный директор ООО «Claas» Ральф Бендиш и генеральный директор ООО «CNH Industrial» Михаил Мураховский.

«Мы представляем налоговые льготы, развиваем инфраструктуру особой экономической зоны. Готовы поддерживать инвесторов - инициаторов проектов, которые направлены на локализацию, и представлять их интересы на федеральном уровне», - отметил Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации липецкой области.