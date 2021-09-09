Демографическая статистика Липецкой области: мужчина в 79 лет стал отцом

С 2011 по 2020 год в Липецкой области появились на свет около 121 тыс. детей. Фото: Архив "КП"

Липецкстат опубликовал интересные факты демографической статистики Липецкой области. Так, с 2011 по 2020 год в регионе родилось около 121 тыс. детей. Из них 62 тыс. мальчиков и 59 тыс. девочек. Кстати, чаще всего малыши появлялись на свет в июле. Получается, у липчан самое популярное время для зачатия детей - поздняя осень.

За этот период родились 1 281 двойня, 18 тройняшек и 1 четверня. Самый "урожайный" на близнецов оказался 2016 год - 155 двойняшек, 5 тройняшек и единственные в регионе четверняшки-мальчики.

В 13 лет впервые стали мамами 5 липчанок. В 14 лет - 24 девушки. В возрасте 51-52 года роды прошли у 4 женщин. 25 липчанок родили по 10 детей. Еще 8 - по 11 детей. Единственная женщина в Липецкой области стала мамой 13 раз. Одна пара стала родителями в 14 лет. Еще 6 парней стали папами в 15 лет. Самый зрелый отец - 79 летний липчанин. Самая большая разница в возрасте у пары, где буду 71 год, а жене - 26.

В среднем в год в регионе женились 8 200 пар. Чаще всего - в возрасте 21-15 лет. По заключенным бракам рекордсменом оказался 2011 год - почти 11 тыс. союзов. Липчане воздержались создавать семьи в 2020 году - 5 715 новых ячеек общества. В 16-летнем возрасте узами брака себя связали 280 девушек и 18 парней. Самым пожилым жениху и невесте было 97 и 96 лет. Еще 4 человека поженились в возрасте 90-92 лет. За 10 лет развелись более 51 тыс. пар. Чаще всего семьи рушились в 2013 году. Около 5% молодоженов расстались, не прожив и года. Это примерно каждая 20-ая пара.

За период с 2011 до 2020 года в Липецкой области зарегистрировали 170 долгожителей. 9 мужчин и 161 женщина умерли в возрасте старше 100 лет. В Тербунском районе местный житель дожил до 104 лет. А в Измалковском и Лебедянском районах двоим исполнилось 110 лет. На начало 2021 года в регионе насчитывалось 88 человек в возрасте 100 лет и старше. Больше всего долгожителей в Ельце - 30. В Усманском районе - 9. В Елецком - 8. В Чаплыгинском - 7. В Добринском районе и Липецке - по 6 человек.