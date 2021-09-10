«Стальное дерево» помогает спасать соколов-балобанов на Южном Урале

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Это произошло благодаря поддержке благотворительного фонда «Милосердие», социального партнера НЛМК.

В этом году специалисты Центра реабилитации диких птиц "Холзан" стали победителями грантовой программы «Стальное дерево», которую реализует фонд. Они предложили свой проект спасения популяции краснокнижных соколов на территории Челябинской области.

Птицы, которых на этой неделе выпустили на волю, родились в марте-апреле текущего года. Сотрудники Центра заботливо выхаживали птенцов, терпеливо учили летать и охотиться, чтобы как можно лучше подготовить их к жизни в естественных условиях – уральской степи.

Сокол-балобан - исчезающий вид пернатых хищников. Его популяция в мире, включая Россию, Казахстан и Монголию, постепенно сокращается. Сейчас всего несколько сотен особей обитают в странах Средней и Центральной Азии, Центральной и Восточной Европы, а в Туркмении они уже вымерли. На это влияют нелегальный отлов с целью контрабанды, гибель птиц на ЛЭП, отравление пестицидами, разрушение мест их обитания, изменение климата.

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Балобан включен в международную и российскую Красные книги. Постановлением Правительства России с 2013 года эта птица также включена в список особо ценных видов, за незаконную добычу, содержание, приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу, а также контрабанду которых наступает уголовная ответственность.

По прогнозам орнитологов, вид может полностью исчезнуть на планете в течение 10-30 лет, если не заниматься его возрождением. В 1990 году в заповеднике Галичья Гора на территории Липецкой области был создан питомник по разведению балобана. На Южном Урале центр "Холзан" с 2008 года выпустил в естественную среду обитания уже более 200 этих птиц.

Видео о выпуске птиц на волю можно смотреть здесь.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба фонда «Милосердие».