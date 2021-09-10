Команда сборной НЛМК и ЛГТУ стала бронзовым призёром чемпионата по технологической стратегии

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Команда сотрудников НЛМК и студентов ЛГТУ стала бронзовым призёром чемпионата «Metal Cup. Устойчивое развитие». Международные соревнования проводятся с 2017 года, объединяя представителей мирового металлургического студенческого сообщества, молодых ученых и экспертов отрасли.

В этом году тринадцать команд из России, Бразилии, Гвинеи, Китая, Шри-Ланки и Сербии решали проектную задачу по развитию металлургической отрасли, улучшению состояния окружающей среды и снижению на нее негативного воздействия.

Липецкая команда предложила сразу две стратегии экологического развития. Основная - для предприятий черной металлургии с ключевым решением по переходу на технологию горячебрикетированного железа и дуговых электросталеплавильных печей.

По итогам чемпионата, липчане стали третьими, уступив соотечественникам и команде из Бразилии. Кроме того, сборная НЛМК и ЛГТУ была отмечена в специальной номинации «Лучшая презентация».

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.