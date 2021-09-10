Оборудование от «Стального дерева» помогло найти заблудившегося грибника

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В июле в рамках проекта грантовой программы «Стальное дерево» добровольческому поисково-спасательному отряду «ЛизаАлерт» в Калужской области передали современное поисковое оборудование. Спасателям вручили технику для беспилотной авиации – коптер с зарядным устройством и мобильной взлетной площадкой, фильтр от бликов для поисков на воде, мобильную цифровую радиостанцию и навигаторы.

Уже в сентябре это оборудование помогло спасти человека.

В начале сентября семейная пара отправилась в лес за грибами в Дзержинском районе Калужской области. Машину оставили на обочине и, увлекшись «тихой охотой», разминулись. Мужчина вышел из леса, а его 58-летняя супруга нет.

Наступали сумерки. Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» оперативно прибыл на место с готовым оборудованием, часть из которого не так давно им передали по грантовой программе «Стальное дерево».

Координатор в штабе поиска подгрузил в навигаторы задачи-маршруты, по которым в дальнейшем выдвинулись поисковые группы. На экране полученных по гранту навигаторов отражается заложенный трек и положение человека относительно него. Это позволяет группе не сойти с проложенного маршрута даже в ночном лесу, «закрыть» максимальную территорию и с высокой долей вероятности помогает найти потерявшегося человека.

Группы работали на отклик - каждые 100-200 м поисковики громко и многократно кричали в разные стороны имя женщины, внимательно слушая лес. В ночное время работа на отклик осложняется тем, что потерявшийся человек может задремать или уснуть.

Правильно поставленная задача координатора и аккуратное ее выполнение поисковыми группами с помощью навигаторов принесли результат. Долгожданный отклик из темной лесной чащи! Поисковики идут в сторону, где слышали отклик, проходят 50 м, еще раз кричат, локализуя источник звука. Заблудившаяся женщина сидела на пеньке без сил, промокшая, у нее свело ноги. Ее осмотрели, опросили и убедившись, что физическое состояние позволяет, стали аккуратно выводить из леса в штаб.

К этому времени из Москвы приехала ее дочь, поэтому женщину поисковики передали в крепкие объятия мужа и дочки.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба фонда «Милосердие».