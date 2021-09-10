В Липецке застали спящими в машине сотрудников ГИБДД – идет проверка

Спящих автоинспекторов проверяют Фото: Лия МУРАДЬЯН

Спящих в патрульной машине сотрудников ГИБДД засняли на видео в Липецке. Рано утром случайный прохожий заметил, как в автомобиле ДПС со спецзнаками спят два стража в форме. Два автоинспекторы мирно дремали в служебной «Ладе» на водительском и пассажирском сидении, что очень возмутило пешехода.

Пока стражи порядка спали, очевидец обошел патрульную машину, снял на камеру номера и самих дорожных полицейских. Затем постучал в окно и разбудил автоинспекторов вопросом «Это сонный пункт?».

Смотреть видеосюжет Липецких автоинспекторов сняли спящими в патрульной машине

Инспекторы отреагировали на пешехода адекватно: поздоровались, поинтересовались, что нужно, показали жетоны и удостоверение. На вопрос о сонном пункте ответили отрицательно.

После публикации видео в сети пользователи разделились на два лагеря. Большинство осудили прохожего, сочтя его поведение наглым. В комментариях одни предположили, что у автоинспекторов мог быть законный перерыв, другие указали на то, что все мы люди и снимать такое вообще бесчеловечно. Были и те, кто строго осудил представителей полиции за сон на дежурстве.

В любом случае теперь в отношении сотрудников ГИБДД идет проверка.

– По данному факту в УМВД по городу Липецку назначено проведение служебной проверки, – пояснила начальник пресс-службы УМВД по Липецкой области Ольга Снежкова. – В ходе проверки установят все обстоятельства и дадут оценку сотрудникам ДПС и их руководителю.