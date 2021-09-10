«Липецкэнерго» организовало для первоклассников путешествие в природный парк «Олений»

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В свою первую учебную неделю дети сотрудников филиала, ставшие первоклассниками, вместе с родителями отправились в путешествие в природный парк «Олений». Мероприятие состоялось при поддержке профсоюзной организации «Липецкэнерго».

Ребятам была предоставлена уникальная возможность познакомиться с разнообразием дикой фауны: благородными и пятнистыми оленями, ланями, вятскими лошадьми, соболями и многими другими. В заповеднике нет клеток, их заменяют природные вольеры длиной в десятки километров – животным предоставлена полная свободна передвижения.

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Участники экскурсии наблюдали за обитателями парка из машин. Об удивительных фактах из жизни животных им рассказали сопровождающие поездку егеря. Первоклассники познакомились с семьей соболей и, конечно, встретили оленей, узнали о том, что у оленей есть «зеркало», а одно из их любимых лакомств – молодая кора деревьев.

Отдельным пунктом программы стало посещение охотничьего музея, осмотр экспозиции с животными, а также фотосессия на фоне единственного в России памятника вятской тройке. Ребята не только посмотреть, но и покататься на тройке вятских лошадей, которые также живут на просторах парка «Олений» и составляют его гордость.

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Завершилось путешествие обедом из экологически чистых продуктов и вручением подарков первоклассникам. Проведенное мероприятие, цель которого сделать начало учебного года запоминающимся и настроить ребят на плодотворную учебу, стало вкладом в дальнейшее развитие и укрепление корпоративной культуры «Липецкэнерго».

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Фото предоставлено Липецкэнерго