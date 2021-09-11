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Происшествия11 сентября 2021 10:55

В Липецке мужчина пришел под утро домой в крови и с отрезанными ушами

Кто лишил человека ушных раковин, теперь выясняет полиция
Лия МУРАДЬЯНЛия МУРАДЬЯН
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Кто лишил человека ушей, пока неизвестно

Кто лишил человека ушей, пока неизвестно

Фото: Лия МУРАДЬЯН

Странный пациент попал в областную клиническую больницу Липецка утром 10 сентября. Туда на машине скорой помощи привезли окровавленного мужчину с отрезанными ушами. В таком виде, весь в крови и без ушных раковин, 44-летний липчанин вернулся под утро домой.

Перепуганная супруга в ужасе вызвала скорую помощь, а уже из больниц поступило сообщение в полицию. Как именно человек лишился ушей, сейчас выясняют сотрудники городского отдела полиции №2.

Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе УМВД по Липецкой области сообщили, по факту получения телесных повреждений назначена проверка, обстоятельство выяснят в ходе оперативно-следственных действий. Лиц, возможно причастных к увечьям мужчины тоже ищут.

Из неофициальных источников известно, что в больницу липчанин попал в состоянии алкогольного опьянения. Одна ушная раковина у него ампутирована полностью, вторая – частично. Возбудят ли уголовное дело и по какой статье, станет известно по результатам проверки. Сам мужчина с отрезанными ушами пока ничего внятно не пояснил.

ЧППроисшествия: ЧП