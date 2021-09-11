В Липецке мужчина пришел под утро домой в крови и с отрезанными ушами

Кто лишил человека ушей, пока неизвестно
Фото: Лия МУРАДЬЯН
Странный пациент попал в областную клиническую больницу Липецка утром 10 сентября. Туда на машине скорой помощи привезли окровавленного мужчину с отрезанными ушами. В таком виде, весь в крови и без ушных раковин, 44-летний липчанин вернулся под утро домой.
Перепуганная супруга в ужасе вызвала скорую помощь, а уже из больниц поступило сообщение в полицию. Как именно человек лишился ушей, сейчас выясняют сотрудники городского отдела полиции №2.
Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе УМВД по Липецкой области сообщили, по факту получения телесных повреждений назначена проверка, обстоятельство выяснят в ходе оперативно-следственных действий. Лиц, возможно причастных к увечьям мужчины тоже ищут.
Из неофициальных источников известно, что в больницу липчанин попал в состоянии алкогольного опьянения. Одна ушная раковина у него ампутирована полностью, вторая – частично. Возбудят ли уголовное дело и по какой статье, станет известно по результатам проверки. Сам мужчина с отрезанными ушами пока ничего внятно не пояснил.