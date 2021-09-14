Никита Овчинников: «Ключевой пункт нашей программы - увеличить доходы населения»

Никита Овчинников — один из сооснователей Липецкого отделения партии «РОДИНА».

Мы все хотим перемен к лучшему. И всегда готовы поддержать, отдать голос за тех, кто воплотит эти надежды. Ведь все устали от многолетних обещаний политиков, считающих себя оппозицией власти, а на деле не сделавших ничего значимого для своего народа. И потому так интересен новый взгляд, свежие идеи, осознанный выбор тех, кто реально стремится улучшить жизнь граждан как своего региона, так и всей страны.

Команда, которую представляет предприниматель Никита Овчинников, сооснователь Липецкого отделения партии «РОДИНА», начинала с нуля, без опыта «политической борьбы», но и без груза зависимости, «подковерных игр», присущих иным политическим силам. Зато есть внутренняя убежденность, посыл изменить нашу жизнь к лучшему.

О том, как все начиналось, целях и задачах партии «РОДИНА» в Липецкой области, Никита Овчинников поделился в беседе с нами:

- Все началось с желания делать больше для людей. Ведь жить только для себя, считаю…слишком скучно. Сначала что-то делаешь для своих близких, потом выходишь за эти рамки, занимаясь, в том числе, благотворительностью. И чувствуешь себя по-настоящему полноценным человеком, приносящим пользу. Был некий опыт, когда я в минувшем году помогал в избирательной кампании знакомому самовыдвиженцу. Тогда, через встречи с людьми увидел, сколько нерешенных проблем, боли у людей, насколько они бывают беспомощны перед лицом бюрократии. А ведь я могу им в чем-то помочь. Занимаясь инвестициями в недвижимость, вижу, что в этой сфере много источников, через которые люди рискуют лишь потерять свои деньги. Хочу помочь людям грамотно инвестировать, чтобы они чувствовали себя финансово комфортно, увеличивали свои доходы. И это лишь один из аспектов приложения сил.

- А почему в политическом плане выбор пал именно на партию «Родина»?

- Это душевный позыв всей нашей команды. Мы долго определялись, какая политическая сила близка нам по духу. Ведь одни идут проторенной дорогой, боясь делать лишние движения, у других косность и замшелость мышления, популистские лозунги у третьих…все это не наша тема. А в «РОДИНЕ» даже название «говорящее», понятное и близкое всем – то, что у всех в душе. К тому же, созвучен и слоган «РОДИНЫ», что это «партия регионов». В переговорах с руководством партии для нас были принципиальные моменты – придется ли заниматься «грязными» технологиями, будет ли нам навязана повестка - что надо делать в регионе? На это был дан четкий ответ «нет». Для нас очень важно, что региональную повестку мы формируем сами, не зажаты в тиски.

.

Кандидаты в депутаты областного партийного списка в Липецкий областной Совет депутатов. Возглавляют список: (по центру) Жанна Хайрединова, Сергей Звягин. В региональных группах (слева направо): Дмитрий Колычев, Никита Овчинников, Артем Торшин, Владимир Хожайнов, Денис Стуров, Артем Грачёв, Александр Кравченко.

- Кто ваш электорат?

- Мы никого не выделяем, не говорим, что работаем только со взрослым населением или уповаем на молодежь. Для нас важны проблемы всех жителей региона. Но мы понимаем, что молодежь - это завтрашний средний, а потом и зрелый, пенсионный возрастной состав. Ведь от того, что и как сегодня вкладываешь в молодежь, зависит как потом с ними и встретишь старость. Для нас задача - поднять гражданскую активность населения. Хочется, чтобы люди увидели в нас ту силу, которая может что-то поменять. Чтобы мощно, комплексно решать все вопросы помощи различным слоям населения, необходимо проходить и в городской и областной советы депутатов, и в Государственную Думу.

- Основные цели, положения, задачи вашей команды однопартийцев?

- Главный акцент - увеличение доходов каждого человека, особенно малообеспеченных граждан. Да, льготы индексируются, но на копейки, которые не перекрывают затраты на элементарные нужды. Что касается села: многие не используют земельный ресурс личного подсобного хозяйства. Нужно помочь людям на селе в доступности занятия малым бизнесом. Необходимо разработать дополнительные механизмы поддержки, именно за счет регионального бюджета.

По большому счету, мы за децентрализацию, регионам однозначно нужно больше самостоятельности. Ведь если денежные средства оставлять в регионах России, то они сами понимая, на что их направить, вложат их с большей пользой.

- В основных принципах программы партии указано, что она является «последовательным и надежным союзником Президента России..». То есть партия не оппозиционная, а в чем тогда отличие?

- Правящая партия очень сильно завязана на исполнительных органах власти, которые болезненно реагируют на любую критику, даже иное мнение. Но на этом далеко не уедешь. Нужен разный спектр мнений, взгляд со стороны. И это хорошо, когда мнения разнятся, ведь из многообразия можно выбрать и воплотить самое эффективное. Да, Президент страны задает курс. Но чтобы этому следовать, нужно учитывать разные подходы, если хотите нужна многовекторность. Мы готовы отстаивать наши идеи, чтобы это было сделано. И если сейчас участвую рублем в инициативах других, то в себе все же чувствую способность организовывать, вести за собой людей.

- Готовы ли вы на альянс с другими силами и какие цели ставите в предстоящих выборах?

- Да, мы готовы в объединении усилий по разным направлениям, за кооперацию во всех смыслах, если это на пользу дела. Это возможно как общественный альянс, а не юридическое слияние.

Наша сильная сторона - именно не «формализм», а живое общение с людьми. Это показали и поездки в районы Липецкой области. Крайне важно, как кандидаты в депутаты общаются с людьми, насколько они понятны и близки чаяниям простых граждан. Наши люди достойны лучшего, и искренно хочется, чтобы мы все жили в сильной процветающей стране!

Программа партии «РОДИНА» в Липецкой области “СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ ДОЛГОЙ, ЗДОРОВОЙ И СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА”.

Агитационный материал опубликован за счет средств избирательного фонда Регионального отделения ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Липецкой области зарегистрировавшего областной список кандидатов на выборы депутатов Липецкого областного Совета депутатов седьмого созыва.

Владимир КУЛИК.