Напавшего на липецкую школьницу насильника поймали в Москве Фото: Кадр видео

Липецкие следователи и силовики задержали в Москве насильника, который напал на школьницу летом. Согласно заявлению, взрослый мужчина напал на 14-летнюю школьницу в ночь с 4 на 5 июля в Липецке. По данным следствия, москвич заманил девочку к себе в машину, где изнасиловал. Заявление написала мама девочки, но к тому моменту насильник успел покинуть территорию Липецкой области.

Негодяя объявили в розыск и спустя два месяца оперативники уголовного розыска вычислили маньяка. Им оказался 34-летний житель Московской области. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, подозреваемого задержали в ночь с 13 на 14 сентября на территории Люберецкого района сотрудники УУР УМВД России по Липецкой области во взаимодействии с ГУУР МВД России при силовой поддержке СОБР.

В пресс-службе регионального следственного управления СКР сообщили, что действия фигуранта квалифицировали по части 3 статьи 131 УК – изнасилование. Сейчас маньяк находится в следственном отделе Октябрьского округа Липецка, вскоре его должны заключить под стражу.

Как оказалось, насильник уже был судим за вымогательство, разбой и незаконный оборот наркотиков. Теперь за тяжкое преступление против половой неприкосновенности подростка ему грозит очередной срок до 15 лет. Преступление еще предстоит доказать, поскольку задержанный пока ни в чем не сознался.