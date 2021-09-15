Юные химики благодарят «Милосердие» за современную эколабораторию

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- Капаем специальный раствор в образец воды, наша задача получить синий или сиреневый цвет. Потом делается математический расчет, выводящий на конкретный показатель, - комментирует ход проводимого ею эксперимента по определению жесткости воды ученица профильного 10-а класса Елизавета Москвина.

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Такой вариант мини-исследования теперь стал доступен и учащимся 5-6 классов. Существенно расширился спектр эко-исследований, проводимых лицеистами – и все благодаря новому арсеналу приборов и тест-систем.

Благотворительный фонд «Милосердие», социальный партнер НЛМК, помог оснастить экологический лицей №66 современным оборудованием. Юные экологи получили химическую мини-лабораторию, экспресс-лабораторию для биолого-экологических исследований, учебную лабораторию для исследования водоемов и различное вспомогательное оборудование.

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Довольны и ребята, и преподаватели.

- Для различных экспериментов необходимо специальное оборудование. Лично мне интересен состав воды в нашем регионе – это тема моего индивидуального проекта. А защитить его помогут возможности новой лаборатории, - делится десятиклассник профильного естественно-научного класса Ефим Реш.

В лицее был свой стандартный «химический набор» для занятий. Но для качественного учебного процесса этого было явно недостаточно. Сейчас же ситуация в корне поменялась. В арсенале каждой из мини-лабораторий порядка 400-600 опытов, тогда как в обычном школьном курсе их число не превышает 50.

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- Химия – наука экспериментальная, потому очень важно оснащение лаборатории для практических занятий, связанных с экологией. Новое оборудование компактное, удобное, безопасное. Здесь уникальные наборы реактивов, тестов, подробные инструкции, чтобы даже на базе лицея проводить различные исследования воды, воздуха, почвы, - поясняет учитель химии Юлия Шашенкова.

Такие практические навыки помогут лицеистам не просто постигать азы химии и биологии, но и получить представление о работе профессиональных экологов, природоохранных служб.

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Экологический лицей № 66 имени Героя Советского Союза С. П. Меркулова – единственное в регионе образовательное учреждение с экологическим уклоном. Еше 24 года назад здесь стартовал эксперимент по экологическому образованию детей, который затем продолжился в виде опытно-экспериментальной работы по данному профилю. И планы лицея в подготовке будущих экологов весьма обширные.

- Мы прорабатываем вопрос о создании консорциума на базе образовательного учреждения. Будем непосредственно сотрудничать с ведущими вузами страны по такому целевому направлению, как экология, - сообщил директор лицея Кирилл Иванов.

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С начала текущего года на поддержку учебных учреждений и образовательные проекты фонд «Милосердие» направил более 16 млн рублей, и эта помощь будет продолжаться.

- Очень приятно поддерживать проекты, когда и учителя, и ученики горят желанием что-то исследовать, изучать, познавать новое. Тема особенно актуальна в Год науки и технологии в России, - подчеркнула директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай. - Замечательно, что дети интересуются, развиваются – мы с удовольствием им в этом поможем. Это одна из основных задач нашего благотворительного фонда.

Владимир КУЛИК. Фото автора.