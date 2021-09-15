С целью кражи провода энерговандалы спилили опоры линии электропередачи

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Кража одного километра провода, шесть спиленных деревянных и несколько заваленных железобетонных опор были обнаружены энергетиками оперативно-восстановительной бригады Липецкэнерго в ходе осмотра воздушной линии (ВЛ) 10 кВ в селе Княжая Байгора, проведенного в ответ на поступивший сигнал об ее отключении.

По установленному факту воровства энергороборудования подано заявление в полицию, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Расхитителям, которые нанесли ущерб работе электросетевого комплекса, может грозить уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

«Липецкэнерго» в очередной раз напоминает – нарушение правил электробезопасности, любое стороннее вмешательство в работу энергообъектов, в том числе хищение элементов энергооборудования, может нести угрозу для здоровья и жизни и самого нарушителя, и окружающих.

Так, два года назад в этом же селе при хищении проводов с участка высоковольтной линии погиб 26-летний житель Липецкой области. Двое его подельников, оставшиеся в живых, привлечены к уголовной ответственности.

Энергетики призывают к бдительности и просят сообщать обо всех случаях противоправных действий вблизи энергообъектов по телефону бесплатной круглосуточной линии 8-800-220-0-220

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Фото предоставлено Липецкэнерго