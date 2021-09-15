Фонд «Милосердие» оборудовал комплекс для тренировок юных скалолазов

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Модульный тренажер для регулярных тренировок юных туристов появился в рамках грантовой программы «Стальное дерево».

В этом году житель села Артем Речкин стал участником программы с проектом «Вперед, к высотам». Он вместе членами туристического объединения «Азимут» предложил установить модульный тренажер «Скалодром», который позволит ребятам недалеко от школы совершенствовать свои спортивные навыки.

Объединение «Азимут» не первый год действует на базе местной сельской школы, его члены – постоянные участники региональных соревнований по спортивному туризму. Отсутствие полноценного тренажера часто создавало дополнительные трудности при организации тренировок юных спортсменов.

Проект Артема поддержало жюри конкурса, и ему предоставили грант в размере 300 тысяч рублей. В ходе его реализации волонтеры расчистили площадку от поросли, подготовили бетонное основание и сделали песчаную насыпь вокруг объекта. Затем смонтировали и установили само оборудование, надежно закрепив его к основанию. Скалодром протестировали на устойчивость с применением страховочных систем. Для безопасности тренировок любое использование объекта будут контролировать представители туристического объединения.

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«В Липецком районе появилась еще одна точка для активного развития спортивного туризма. Проект «Стального дерева» даст сельским подросткам возможность развиваться физически и осваивать новые для себя виды активности. Мы постарались, чтобы скалодром в Сенцово был максимально безопасным для юных спортсменов и стал востребованным местом для тренировок всех любителей скалолазания», - отметила директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай.

Грантовая программа «Стальное дерево» действует в Липецке с 2017 года. В 2018 году она стала доступна жителям Липецкой области, общественным экологическим организациям, а с 2019 года социальные проекты программы реализуются уже в пяти регионах России. В 2021 году в Липецкой области планируют завершить 29 проектов грантовой программы «Стальное дерево». На эти цели п фонд «Милосердие», социальный партнер НЛМК, планирует направить около 8 млн рублей. Всего до конца года волонтеры завершат 74 новых проекта в Свердловской, Калужской Белгородской, Липецкой областях и в Алтайском крае.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба фонда «Милосердие».