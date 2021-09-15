Липчанам вернули кошку, которая потерялась в брянских лесах четыре месяца назад

Миссис Норрис выживала в лесу 4 месяца и ждала хозяев

В Липецк вернулась домашняя кошка, которая 4 месяца блуждала по брянским лесам. Историю о чудесном возвращении поведали зоозащитники и хозяева питомца в одном из сообществ в соцсети. Все случилось в начале мая, когда липчане семьей поехали на отдых к Круглому озеру и взяли с собой домашнюю любимицу по кличке Миссис Норрис.

– Норрис неоднократно выезжала с нами в леса с палатками, далеко и надолго никогда не отходила, в лесу всегда чувствовала себя, как дома, – вспоминает хозяйка Вера Константинова. – На той поляне тоже освоилась, гуляла вокруг, но однажды ночью в лагерь не вернулась.

Кошечку искали по лесам два дня, просили о помощи местных зоозащитников – все тщетно. Семья была вынуждена уехать домой без любимого питомца. Вся надежда была на ошейник с адресом и телефоном, который хозяева предусмотрительно надели на кошечку.

Кошке помог ошейник с адресом и телефоном хозяев

Люди вернулись в Липецк, с момента исчезновения кошки прошло 4 месяца, и семья почти отчаялась. Как вдруг в начале сентября кто-то позвонил Вере и сообщил, что нашел в лесу кошку. Животное вышло к людям недалеко от места пропажи, неравнодушные дачники заметили ошейник и позвонили по указанному номеру.

– Несмотря на то, что был уже вечер воскресенья, мы срочно поехали из Липецка в Брянский район забирать нашу Норрис. – рассказала Вера. – Она все 4 месяца жила в лесу. Очень худая, но относительно здоровая. Есть ранки от ошейника, продела лапу через него. Все вылечим и откормим.

Норрис узнала хозяев сразу, даже узнала машину, где забралась на любимую полочку и счастливая молча ехала домой в Липецке все 6 часов. Дом тоже вспомнила, побежала к месту, где стоят миски, а потом на любимый диван.

КСТАТИ

Не так давно британские ученые сделали открытие, что кошки привязываются к своему человеку больше, чем собаки к хозяевам и даже больше, чем младенцы к родителям. По итогу эксперимента с котами и людьми глубокую привязанность продемонстрировали 65.8% взрослых испытуемых хвостатых. Например, среди младенцев такую же тягу к родителям показали 65% детей, а среди собак только 59%.

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