Игорь Артамонов высоко оценил работу депутатов облсовета шестого созыва

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На нем руководители региона Игорь Артамонов и Павел Путилин поблагодарили парламентариев шестого созыва за работу и вручили им благодарственные письма и почётные грамоты. Трое парламентариев получили Благодарности председателя Совета Федерации.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов высоко оценил эффективность работы парламентариев.

- Нынешний состав облсовета является мощной силой, которая оказала большое влияние на развитие региона, – сказал Игорь Артамонов в ходе собрания. – Вы оперативно откликались на самые «горячие» темы, успешно взаимодействуя как с федеральным центром, так и с органами местного самоуправления, с исполнительной властью. Народные избранники оказывали своевременную и очень важную помощь липчанам в трудное и сложное для всего общества время пандемии, что, безусловно, подтверждает значимость вашей деятельности на благо жителей региона и всей Липецкой области.

Председатель областного Совета депутатов Павел Путилин поблагодарил депутатов за совместную работу.

- Хочется выразить слова благодарности депутатам шестого созыва за огромный, плодотворный пятилетний труд. Мы с вами работали не только с законопроектами и постановлениями, а их через комиссии и комитеты прошло тысячи, но и успешно решали все те непростые задачи, которые ставило перед нами время. Конечно, основным направлением была работа с избирателями в округах, - отметил Павел Путилин.

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Также за плодотворную работу парламентариев поблагодарил главный федеральный инспектор по Липецкой области Олег Снежков.

Всего в шестом созыве облсовета трудилось 56 парламентариев. Среди них - руководители вузов и школ, промышленных и аграрных предприятий, строительных компаний, предприниматели, тренер детской спортшколы, разливщик стали - Герой Труда РФ, а также врачи, работники партийных организаций.

За пять лет работы было проведено 58 сессий. Принято свыше 1000 постановлений и более 550-ти законов.

Во время работы шестого созыва облсовета произошли серьезные перемены в общественно-политической жизни области. Избран новый глава региона, началось обновление всей исполнительной власти. Но традиции тесного взаимодействия двух ветвей власти сохранились.

В 2020 году парламентарии поддержали пакет поправок в Конституцию России. Документ определил важнейшие приоритеты государственной политики. Это повышение стандартов жизни населения, поддержка семей с детьми, территориальная целостность, защита исторической правды. После принятия поправок началась работа по приведению в соответствие всей региональной законодательной базы.

Одним из вызовов времени стала пандемия коронавируса. Все законопроекты, которые были направлены на помощь жителям региона, рассматривались облсоветом в приоритетном порядке. В это время сессии проводились особенно часто. В срочном порядке выделялись деньги на социальные выплаты, детские пособия, помощь врачам, а также малому и среднему бизнесу, который пострадал из-за пандемии.

В 6 созыве стартовал новый проект облсовета «Социальный кодекс». Депутаты информировали жителей о действующих мерах поддержки. Сейчас их установлено около 150, большинство носят заявительный характер. Сегодня ведется активная работа для упрощения процедуры получения льгот.

На протяжении пяти лет депутаты активно взаимодействовали с жителями области. Граждане обращались к парламентариям более 5000 раз. Большинство поставленных вопросов решено положительно. Многие легли в основу новых проектов по развитию нашего региона.

Выборы нового седьмого созыва регионального парламента пройдут с 17 по 19 сентября.

Фото: пресс-служба Липецкого облсовета.