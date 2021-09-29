Липецкие компании представили свою продукцию на международной строительной выставке в Узбекистане

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Центр поддержки экспорта Липецкой области представил коллективный стенд на 22-й Международной строительной выставке UzBuild-2021, которая прошла в столице Узбекистана Ташкенте. Всего в ней приняли участие более 400 компаний из 25 стран мира. Они представили лучшие достижения в области строительных материалов, технологий и специального оборудования.

От Липецкой области в выставке приняли участие шесть компаний. Затраты на организацию коллективного стенда, оплату регистрационных взносов, изготовление рекламно-информационных материалов взял на себя Центр поддержки экспорта. Благодаря этому участникам мероприятия были представлены разработки ООО «Ласар» (производитель полнокомплектных металлоконструкций под ключ по типовым проектам и индивидуальным заказам), ООО «Форсаж Ойл» (экспортер на рынке горюче-смазочных материалов, моторных масел и смазок), ООО «Интерэкотехнологии» (занимается проектированием, разработкой и производством качественных, энергоэффективных, современных и доступных светодиодных светильников для промышленных и гражданских объектов), «Стройнэт» (производитель энергоэффективного оборудования для отопления и охлаждения помещений), ООО «ЗМК Форвард» (проектирует и производит металлоконструкции любой сложности), ООО «ВСО Профиль»(реализует полный цикл строительных услуг от проектирования и производства конструкций до монтажа объектов).

Многие из компаний-участников уже бывали в Узбекистане с деловыми визитами. Например, завод металлоконструкций «Форвард» – опытный экспортер. Но участие в такого рода выставках для предприятия очень важно. Это дает еще одну возможность найти прямых заказчиков с перспективой заключения контрактов на поставку продукции, наладить бизнес-партнерство, и расширить контакты.

– Выставка прошла на «отлично». Был очень хороший поток посетителей, интерес к нашей продукции. Наша цель – расширить сеть представителей компании в странах СНГ. Мы сотрудничаем с компаниями Узбекистана, у нас есть уже исполненные контракты, так и те, которые находятся в стадии разработки, – поделился участник выставки, руководитель отдела продаж металлоконструкций ООО ЗМК «Форвард» Артем Артемов.

Особый интерес участников выставки вызвала продукция компании ООО «Интерэкотехнологии». Предприятие заключило договор о поставках светодиодных светильников для международного аэропорта в Ташкенте.

За время выставки липецкие компании провели ряд В2В встреч с представителями профильных предприятий Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и других стан. Были достигнуты предварительные договоренности с проектными институтами и бюро о проектировании объектов для местного рынка и поставке металлоконструкция для реализации региональных проектов.

Как отметил консультант Центра поддержки экспорта региона Борис Дмитриев, за последние три года в Узбекистане наблюдается строительный бум. Только в Ташкенте и ряде областей возводятся сотни объектов, реализуются сразу несколько крупных проектов, поэтому они заинтересованы в работе с российскими предприятиями строительной отрасли. В том числе особый интерес у них к липчанам.

– Это уже второй раз как липецкие предприятия учувствуют в данной выставке. Она показала, что наши компании пользуются огромным успехом у узбекских партнеров. Зарубежная сторона заинтересована в поставках строительных материалов, тех же металлоконструкций, комплектующих. Есть запросы от проектных институтов на различные разработки. Например, поучаствовать в строительстве крупного фармацевтического комплекса в Ташкентской области, – рассказал Борис Дмитриев.

Также господин Дмитриев с деловым визитом посетил Торгово-промышленную палату Республики Узбекистан. Стороны обсудили вопросы активизации сотрудничества между предпринимательским сообществом Узбекистана и Липецким регионом. Достигнуты договоренности о деловых миссиях липецких предприятий в Узбекистан.

Участие в подобного рода мероприятиях дает уникальную возможность максимально выгодно представить свою продукцию потенциальным покупателям и партнерам, расширить деловые контакты и значительно увеличить объем экспортных продаж. Работа Центра поддержки экспорта Липецкой области направлена на поддержание регионального бизнеса, поставок товаров наших предприятий за рубеж, а также оказание услуг предприятиями зарубежным партнерам. На это выделяется финансирование из федерального и местного бюджета. С этой целью проводится ряд мероприятий, в том числе и международные выставки.

Ирина ШАБАНОВА

Фото предоставлено АНО "ЦПЭ Липецкой области".