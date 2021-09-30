«Ростелеком» обеспечит системой автоматического регулирования тепла одну из липецких школ

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Система будет обеспечивать рациональное использование тепловой энергии и создавать комфортные условия внутри помещения для учеников и персонала учебного заведения. В зависимости от наружной температуры САРТ позволит экономить на тепловой энергии до 30%, что особенно актуально в переходные периоды отопительного сезона.

Константин Власов, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Погода в нашей полосе всегда непредсказуема: сегодня может быть плюс восемь градусов, а через два дня плюс пятнадцать. В такие переходные периоды мы часто мерзнем, оттого, что отопление еще не подано или наоборот, страдаем от жары, потому что тепло дали, а температура за окном поднялась. Для корректировки температуры в помещении и создана система автоматического регулирования тепла, которую специалисты “Ростелекома” успешно внедряют в школе №9. Благодаря ей в классах всегда будет поддерживаться комфортная температура, отвечающая требованиям СанПиН».

Нина Огнева, директор МБОУ СОШ №9 имени М.В. Водопьянова:

«Грамотное энергопотребление – одна из приоритетных задач нашего учебного учреждения. Мы хотим создать комфортное пребывание учеников и педагогического состава в стенах школы. Оптимальная температура воздуха во многом способствует хорошему состоянию здоровья детей и персонала. Кроме того, внедрение системы регулирования тепла способствует экономии бюджета до 30 процентов».

Система работает на основании показаний датчиков, установленных снаружи и внутри здания. Прибор отслеживает температуру воздуха на улице и в помещениях. При увеличении температуры наружного воздуха регулирующий клапан мгновенно, в автоматическом режиме, снижает подачу теплоносителя в систему отопления здания. Таким образом ограничивается чрезмерный нагрев помещений и снижается расход тепловой энергии. Кроме того, установка оснащена функцией повременного управления теплоснабжения, понижая температуру внутри помещений в часы, когда в школе нет учащихся и персонала. Все данные о состоянии теплоснабжения контролируются в системе диспетчеризации, позволяя оперативно реагировать на возможные нештатные ситуации.

С крупными проектами, реализуемыми компанией, можно ознакомиться на сайте «Ростелекома».

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Фото предоставлено «Ростелеком»