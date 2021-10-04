«Открытие» вернет малому бизнесу комиссию по быстрым платежам

Всего, по данным Минэкономразвития, компенсацию получат более 10 тысяч компаний.

До 6 октября будут компенсированы комиссии за платежи, совершенные в Системе быстрых платежей в июле и августе 2021 года. А с 1 октября банк «Открытие» начал прием заявок на возврат комиссии за сентябрь.

Всего, с учетом банка для малого бизнеса «Точка» – входит в группу «Открытие» – субсидию получают порядка 2000 предприятий-клиентов банка «Открытие». В основном это микропредприятия практически со всей России. Сфера их деятельности разнообразна: от бытовой электроники, туристических и медицинских услуг до флористики.

Возврат комиссии осуществляется автоматически, за каждый месяц в период действия программы. Получить такую компенсацию могут как действующие, так и новые клиенты банка. Александр Дынин, вице-президент, директор департамента эквайринга ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», подчеркивает:

- Мы видим положительную динамику подключения компаний-клиентов банка к Системе быстрых платежей. Новая госпрограмма поддержки, на наш взгляд, позволит, как минимум, удвоить количество активных клиентов и объемы операций через СБП. Использование СБП для расчетов с покупателями позволяет предприятиям исключить комиссию за проведение расчетов, что само по себе уникально в рамках финансовых услуг. Чем активнее предприятия будут стимулировать своих клиентов на оплату по QR-кодам, тем больше выгоды получат для своего бизнеса.

Летом 2021 года в ходе ПМЭФ-2021 президент России предложил на период до конца года возместить в полном объеме уплаченную малым бизнесом комиссию за использование СБП. Для реализации этой меры Минэкономразвития было отобрано 53 российских банка. Из федерального бюджета на компенсации выделено 500 миллионов рублей.