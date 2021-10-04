Завтра открываются «Липецкие театральные встречи»

.

Свои спектакли представят театры из Белоруссии, российские коллективы из Калининграда, Астрахани, Костромы, Краснодара, Тамбова, Воронежа, Орла и других городов. В фестивале примут участие и все четыре театра региона, сцены которых будут задействованы для показа конкурсных постановок.

По традиции последних лет в программу фестиваля войдет театральная лаборатория. Это инновационный формат, который предоставляет актерам и режиссерам возможность интенсивного погружения в творческий процесс, знакомства с новыми пьесами и формами работы.

.

«Обычно от первого прочтения и разбора пьесы до ее постановки проходит несколько дней. В этом году к участию в работе театральной лаборатории приглашены молодые режиссеры, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга. Им будет предложено создать спектакли-эскизы с современным прочтением по любым пьесам, которые ставились в Липецком государственном академическом театре драмы им. Толстого в течении 100 лет», - рассказала директор театра Татьяна Горелова.

В составе жюри фестиваля будут работать известные в Союзе театральных деятелей России критики и театроведы. Впервые за всю историю фестиваля будет создано молодежное жюри - в него войдут студенты ГИТИСа.

«Каждый спектакль, показанный на сцене Липецкого государственного академического театра драмы имени Толстого, неизменно привлекает к себе особое внимание зрителей. Театральное искусство – это то, что объединяет людей самых разных национальностей, передает всю теплоту и многообразие человеческих отношений, несет идеи толерантности, взаимопонимания и уважения», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.