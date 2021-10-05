В Липецке планируют открыть 86 елочных базаров

В управлении потребрынка Липецкой области принимают заявки на размещение торговых точек для продажи новогодних деревьев Фото: Юлия КЛЮЕВА

Новый год не за горами. В управлении потребрынка Липецкой области начали принимать заявки на размещение палаток для продажи сосен, елок и хвойных букетов. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в Липецке планируют организовать 86 торговых точек. Столько лотов выставили на торги. Подать заявку и уточнить информацию можно по телефону 23-96-44 или по адресу: улица Советская, 1, кабинет №4.

Требования к организации практически не изменились. Один из нюансов - ограждение должно соответствовать утвержденному дизайну. С ним можно ознакомиться в управлении потребрынка. Также предприниматели должны упаковать новогодние деревья при продаже, предоставить покупателю полную информацию о продавце и цене. В завершении работы привести территорию в порядок.

Сосны и елки начнут продавать 20 декабря. Специалисты будут выявлять незаконные точки продажи. У предпринимателей конфискуют товар, а их самих привлекут к административной ответственности: от 1 до 3,5 тыс. рублей штрафа за первое нарушение, до 5 тыс. рублей за повторное. Для тех, кто откажется оплатить штраф, ответственность ужесточится вплоть до ареста до 15 суток или до 50 часов обязательных работ.