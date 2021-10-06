Фонд «Милосердие» открыл новые арт-объекты в Липецкой области

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Целая серия новых арт-объектов появилась в этом году в населенных пунктах Липецкой области благодаря поддержке благотворительного фонда «Милосердие». Стены жилых домов и технических строений в Липецке, Усмани, Задонске, Волово, Добринке и Долгоруково украсили граффити, выполненные профессиональным художником.

Открытие более десятка новых арт-объектов стало продолжением просветительского проекта фонда по сохранению памяти о людях, именами которых названы улицы. Ранее подобные работы с изображениями Юрия Гагарина, Валентины Терешковой, Митрофана Неделина, Ивана Бунина, Михаила Водопьянова, Алексея Стаханова, адмирала Макарова, Рубена Руиса Ибаррури, Марины Расковой и других выдающихся людей разных эпох украсили скверы Липецка.

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В этом году фонд расширил географию проекта, чтобы новые арт-объекты с портретами знаменитых земляков появились и за пределами областного центра. К примеру, в Усмани открыто граффити в честь выдающегося физика Николая Басова – автора фундаментальных исследований по квантовой электронике, нобелевского лауреата. В Задонске запечатлели сюжет с портретом писателя-краеведа, педагога и врача Бориса Княжинского, в Усмани появилось изображение полного георгиевского кавалера Алексея Алтухова, в селе Ольговка Добринского района – Героя Советского Союза Ивана Макаренкова.

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Несколько граффити посвящены общечеловеческим ценностям - милосердию, защите окружающей среды, самопожертвованию и героизму в годы войны.

«Такой стрит-арт помогает не только сделать городскую среду ярче, но и сформировать у молодежи гордость за страну и за ее лучших представителей. Появление на улицах граффити с изображением знаменитых земляков побуждает горожан интересоваться историей и делами людей, имена которых носят улицы», - отметила директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай.

Автором всех работ проекта стал известный липецкий художник Дмитрий Савоста. По мнению самих горожан, многие новые арт-объекты уже успели стать местными достопримечательностями.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба фонда «Милосердие».