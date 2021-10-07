Сотрудницы Группы НЛМК – победительницы премии «Талантливая женщина в добывающей промышленности»

.

Шесть сотрудниц Группы НЛМК вошли в число победителей и призеров премии «Талантливая женщина в добывающей промышленности» международной организации Women in Mining.

.

- В номинации «Вдохновляющий лидер» победила директор по исследованиям и разработкам Группы НЛМК Анна Коротченкова;

.

- Ведущий геолог Стойленского ГОКа Татьяна Котарева стала лучшей в номинации «Наставник года»;

.

- Главный гидрогеолог Стойленского ГОКа Екатерина Погорельцева победила в номинации «Прорыв года»;

- Специалист отдела обучения и развития персонала Алтай-Кок» Ирина Канаева и ведущий инженер-конструктор ремонтного управления НЛМК Мария Трухачева стали призерами в номинации «Социальный проект года»;

- Инженер-химик НЛМК Маргарита Герасимова отмечена в номинации «Инноватор года».

«Мне очень приятно поздравить наших коллег с заслуженным признанием! Сотрудницы Группы НЛМК являются настоящими лидерами и профессионалами своего дела», - прокомментировал вице-президент по кадрам и системе управления Группы НЛМК Михаил Архипов.

Премия учреждена российским филиалом международной организации Women in Mining при поддержке промышленных компаний. В число претенденток на премию вошли 237 профессионалов из 24 компаний и 96 городов России.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.