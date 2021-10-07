Фонд «Милосердие» помог провести в Старом Осколе турнир по историческому фехтованию

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В Старом Осколе Белгородской области при поддержке благотворительного фонда "Милосердие" прошли состязания по историческому фехтованию и средневековому бою «Сила стали». Их участниками стали студенты старооскольских вузов.

В этом году руководитель местного клуба исторического фехтования «Стальной Оскал» Антон Беседин подал заявку на участие в грантовой программе "Стальное дерево". Он предложил открыть для местной студенческой молодежи возможность ближе приобщиться к увлекательному и познавательному занятию. Его идею поддержала конкурсная комиссия.

Энтузиасты клуба «Стальной Оскал» уже несколько лет занимаются развитием в регионе ряда направлений исторического фехтования и реконструкции. В клубе изучают средневековый бой на стальном оружии и современный мечевой бой на мягких аналогах, а также занимаются изготовлением костюмов и доспехов по образцам, устраивают ролевое моделирование исторических событий.

На средства гранта от «Милосердия» удалось пополнить оснащение клуба. Для занятий приобрели комплекты тренировочной формы, закупили форму для участия в турнире – шлемы и щитки, а также оружие - мечи, луки, арбалеты и мягкие модели средневекового оружия - щиты и тямбары.

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«В этом виде спорта молодежь привлекает, конечно же, романтика, желание погрузится в эпоху средневековья и возможность развиваться физически. Для нас немаловажно и патриотическое воспитание подростков, которые благодаря занятиям в клубе больше интересуются историей России, изучают традиционные ремесла. Во время поединков специальное снаряжение участников смягчает удары. Поэтому наши соревнования, несмотря на свою массовость и накал эмоций, полностью безопасны», - отметил автор проекта Антон Беседин.

Опытные участники клуба организовали для оскольских студентов серию групповых занятий по обучению основным элементам исторического фехтования. Любой желающий мог посещать тренировки и оттачивать навыки командного взаимодействия. Также для ребят организовали лучные тренировки, на которых студенты изучили основы стрельбы из лука.

Полученные на тренировках навыки ребята продемонстрировали на самом турнире с участием десяти команд. На спортивном городском празднике параллельно проходил лучный турнир и мастер-классы по кольчугоплетению, средневековым играм и созданию тряпичной куклы. Победителей поединков наградили ценными призами.

Старооскольский клуб уже второй раз получает грант программы «Стальное дерево». В прошлом году благодаря поддержке фонда «Милосердие» было организовано обучение историческому фехтованию «трудных» подростков, для которых также организовали показательный турнир.

В текущем году на территории Белгородской области завершат 20 социально значимых проектов программы "Стальное дерево". На эти цели фонд "Милосердие", социальный партнёр НЛМК, направит около 5 млн рублей.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба фонда «Милосердие».