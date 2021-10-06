Липецкие энергетики присоединили к сетям новую школу в Добровском районе

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Образовательное учреждение, строительство которого закончилось намного раньше намеченного срока, примет детей уже в этом году.

Опережающее завершение строительства объекта стало возможным в том числе и благодаря своевременному комплексу мероприятий по технологическому присоединению, выполненных специалистами липецкого филиала «Россети Центр». Для обеспечения школы 240 кВт мощности энергетики построили 10 м воздушной линии (ВЛ) 10 кВ, 40 м кабельных линий (КЛ) 0,4 кВ и трансформаторную подстанцию (ТП) на 250 кВА. Кроме того, специалисты «Липецкэнерго» провели реконструкцию и наладку установленной защитной автоматики. На эти цели было направлено порядка 1,2 млн рублей.

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В целом на строительство образовательного учреждения, которое осуществлялось в рамках государственной программы Министерства сельского хозяйства РФ «Комплексное развитие сельских территорий», было направлено около 400 млн рублей. Это первая школа, которая была возведена в районе за последние десятилетия. Она рассчитана на 264 учащихся с двумя дошкольными группами по 15 человек в каждой. Кроме учебных классов в новой школе предусмотрены лаборатории, музыкальные классы, изостудия, кабинет робототехники, интерактивный тир, сенсорная комната, спортивный и тренажерный залы.

«Технологическое присоединение к электрическим сетям наряду с обеспечением надежного и бесперебойного электроснабжения является одним из ключевых направлений деятельности «Липецкэнерго». Своевременное выполнение работ по подключению школ, детских садов, больниц – наша социальная ответственность перед регионом», – подчеркнул и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Михаил Боев.

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Фото предоставлено Липецкэнерго