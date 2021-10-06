Чистое небо над Липецком: с площади Победы убирают провода

Небо над площадью Победы очищают от проводов в Липецке Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Небо над площадью Победы очищают от проводов. Специалисты начали демонтажные работы. Они убирают не только кабели, но и старые опоры освещения. Как пояснили в пресс-службе мэрии, вместо них установят современные конструкции. К ним можно подвести провода под землей.

В настоящее время работы идут возле здания Центрального рынка и на парковке у ТЦ "Победа". Убрали первые два столба. На их месте появятся новые. Закладные смонтируют в ближайшие дни. Также для кабеля сделают проколы. Он будет лежать под землей в специальных защитных гофрах. Обновят и светильники. На светодиодные заменят те, у которых истек срок эксплуатации. Работы будут проводить постепенно, чтобы пространство не оставалось без освещения.

Затем специалисты перейдут на участок возле дома №3 по проспекту Победы. Далее - к ТЦ "Меркурий". По контракту, проект "Чистое небо" над площадью Победы должны реализовать до конца года.