Липецкие школьники поздравили Владимира Путина с днем рождения, сняв пластилиновый мультик Фото: принтскрин видео.

Поздравления с днем рождения так и сыпятся в адрес Президента России Владимира Путина. Одно из них очень необычное – пластилиновый мультик от липецких школьников. Ролик продолжительностью буквально в одну минуту заряжает позитивом и поднимает настроение.

Смотреть видеосюжет В Липецкой области дети сняли для Владимира Путина пластилиновый мультик

Напомним, 7 октября президенту исполнилось 69 лет.

Видео начинается с пластилиновых картинок, на которых - Красная площадь в Москве, мальчики и девочки, символизирующие весь земной шар, и очертание России, демонстрирующей крепкий бицепс как мощь на международной арене. Параллельно играет поздравительная мелодия.

- Кто может ответить на вопрос любой, кто сделал Россию сильной страной. Его уважает каждый континент. Все знают, это наш президент, - поет детский коллектив. - Ярко солнышко сияет вам с утра, нет прекраснее настроения. Поздравляет, поздравляет вся страна президента с днем рождения.

Мультфильм подготовили ученики студии «Радуга» из села Долгоруково Липецкой области совместно с музыкальной шоу-группой «Нужные люди». Идея поздравить таким образом президента пришла детям, когда они отдыхали в лагере «Орленок».

Липецкие школьники слепили и смонтировали мультфильм за неделю Фото: принтскрин видео.

- Мы познакомились там с шоу-группой, которая работает в Ульяновске и в Москве. Озвучили им идею детей и подготовили совместное поздравление. Они написали музыку и слова к песни, и исполнили ее. А наши воспитанники вылепили мультик и смонтировали видео, - рассказала "Комсомольской правде" Ирина Трефилова, руководитель студии «Радуга». – Видео выложили в соцсетях, а в Кремль отправить постеснялись. Но надеемся, что президент его все равно увидит.

На подготовку мультфильма ушла одна неделя. Всю работу дети проделали сами. Возраст учеников, занимающихся поздравлением – от 11 до 17 лет.

- У каждого человека День рождения- особенный праздник. А Владимир Владимирович- особенный человек для всей страны, - считают в студии «Радуга». - У такого человека в день его рождения должно быть особенное настроение, такое, как в детстве. Он много делает для всех. Захотелось сделать хоть что- то приятное для него.

Липецкие школьники поздравили Владимира Путина с днем рождения, сняв пластилиновый мультик Фото: принтскрин видео.

Липецкие школьники слепили и смонтировали мультфильм за неделю Фото: принтскрин видео.

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