Фонд «Милосердие» поможет провести на Белгородчине семейный музыкальный фестиваль

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В Старом Осколе Белгородской области при поддержке благотворительного фонда "Милосердие" пройдет музыкальный фестиваль «Молодые побеги музыкального древа», в котором примут участие ученики городских школ искусств и их родители.

Фестиваль будет включать серию ярких концертов с участием юных исполнителей, мастер-классов и разговорных клубов, а также проведение арт-терапии «Исцеление искусством». Вместе с городским художественным музеем пройдут творческие мастерские, которые проведут с юными живописцами известные местные художники. В рамках фестиваля также планируется обучение игре на музыкальных инструментах родителей с детьми и семейные концерты «Дуэт с мамой».

В этом году педагоги старооскольской детской музыкальной школы №3 стали участниками грантовой программы "Стальное дерево". Предложенный ими проект по организации детского музыкального фестиваля высоко оценило конкурсное жюри.

«Мы рады тому, что наш проект оказался в числе победителей программы. Уверена, музыкальный фестиваль с чередой ярких мероприятий помогут раскрыть новые юные таланты, укрепить традиции семейных музыкальных выступлений, а также вовлечь в совместную концертную деятельность больше учащихся и родителей детских музыкальных школ. Мы благодарны «Стальному дереву» за поддержку именно такого формата культурных общественных инициатив», - комментирует автор проекта, директор детской музыкальной школы №3 Татьяна Жигунова.

Музыкальная школа уже второй раз становится победителем грантовой программы «Стальное дерево». Два года назад поддержка фонда "Милосердие" помогла обустроить зону отдыха рядом с учебным заведением. Благоустройство территории с установкой оригинальных лавочек открыло педагогам новую площадку для проведения мероприятий на открытом воздухе.

В текущем году на территории Белгородской области завершат 20 социально значимых проектов программы "Стальное дерево". На эти цели фонд "Милосердие", социальный партнёр НЛМК, направит около 5 млн рублей.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба фонда «Милосердие».