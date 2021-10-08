НЛМК развернул дополнительные пункты вакцинации для сотрудников

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Новолипецкий металлургический комбинат развернул два дополнительных пункта вакцинации. Они открылись в автотранспортном управлении и управлении железнодорожного транспорта. Это самые отдаленные структурные подразделения на территории предприятия. Дополнительные пункты вакцинации – мобильные. В каждом управлении они будут работать по 3 дня, после чего переместятся в следующие структурные подразделения комбината.

Решение о создании дополнительных пунктов вакцинации на НЛМК приняли для удобства работников. Теперь сделать прививку они могут не в заводской поликлинике, а в здравпункте своего управления - рядом с местом работы. Также упростили и организационные моменты - в дополнительных пунктах не требуется предварительная запись и принадлежность к цеху. Сделать прививку здесь может любой сотрудник НЛМК. Уже в первые дни работы дополнительных пунктов вакцинации в них записались десятки человек.

На данный момент около 40% сотрудников НЛМК получили оба компонента прививки. Предприятие делает все возможное, чтобы сохранить здоровье своих сотрудников и предотвратить распространение инфекции.

Фото: пресс-служба НЛМК.