В Липецке за 48,3 млн рублей обновят спуск у каскада фонтанов

В Липецке на ремонт закроют спуск у каскада фонтана Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке закроют спуск вдоль каскада фонтанов к Комсомольскому пруду. Причина тому - ремонт фонтанного комплекса. Подготовительные работы стартуют в эту субботу, 9 октября. Тогда же перекроют участок. Спуститься или подняться липчане смогут по противоположной стороне Петровского спуска.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, у фонтанов демонтируют гранитную плитку, которой облицованы подпорные стенки комплекса. Их общая площадь - около 600 кв.м. Рабочие заменят оборудование водного комплекса, вышедшее из строя, а также свыше 500 кв.м тротуарной плитки. Также специалисты почистят и отшлифуют гранитные ступени.

Напомним, каскад фонтанов возвели на спуске с Соборной площади в 2007 году. За это время здесь проводили только текущие ремонты. Теперь же за преображение пространства возьмутся основательно. На это выделили субсидии из регионального бюджета - 48,3 млн рублей.