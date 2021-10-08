Липецкие полицейские обезвредили мужчину, угрожавшего супруге газовым пистолетом Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липецкие правоохранители задержали мужчину, который угрожал жене газовым пистолетом. Это случилось 28 сентября в районе остановки "Памятник танкистам".

В тот день у полицейского Отдельного батальона охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых УМВД России по Липецку Павла Корчагина был выходной. Проезжая по проспекту Победы, он увидел, как женщина перебегает дорогу, а за ней гонится мужчина. Неизвестный держал предмет, похожий на пистолет. Павел подбежал к липчанину и скрутил его.

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В это время к остановке подъехали автоинспекторы - сотрудники ДПС младший лейтенант полиции Данил Леденев и старший лейтенант полиции Михаил Соловьев. Они дежурили у кольца, когда один из автомобилистов подъехал к ним и сообщил, что мужчина угрожает пистолетом женщине. Они немедленно выдвинулись на помощь.

Правоохранители задержали негодяя. В его руке действительно был газовый пистолет. Позже выяснились подробности происшествия. Мужчина оказался мужем потерпевшей. В настоящее время они разводятся.

- Несмотря на то, что ехали машины и горел красный свет, я побежала через дорогу, - рассказала испуганная липчанка. - Он со словами "Стой, я тебя убью" побежал за мной. Я кричала, стучала по автомобилям, просила вызвать полицию. Я бежала, задыхалась, звала на помощь.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, в отношении 35-летнего злодея возбудили уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". В настоящий момент он находится под подпиской о невыезде. Максимальное наказание, которое грозит неуравновешенному супругу - до 2 лет тюрьмы.