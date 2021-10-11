Фонд «Милосердие» расширяет географию доброты

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Его главной задачей станет координация и продвижение социальных программ в Уральском регионе.

В филиале будут работать три специалиста. Они сосредоточатся на сопровождении грантовой программы «Стальное дерево», проектов по поддержке ветеранов и социально незащищенных категорий граждан. Филиал также будет заниматься обращениями жителей и обратной связью с получателями благотворительной помощи.

Теперь структура фонда включает главный офис в Липецке и филиал в столице Урала, который первое время будет находиться на улице Толедова, 43. Контактный телефон офиса: 263-22-62.

«Открытие филиала в Екатеринбурге – это первый этап расширения деятельности фонда и приближение его к регионам, где чаще других реализуются наши социальные проекты. В наших ближайших планах открытие такого же филиала и в Белгородской области. Мы становимся территориально ближе к людям, которым активно помогаем. Значит, наша помощь будет еще более действенной и своевременной», - комментирует директор благотворительного фонда «Милосердие» Евгения Фрай.

За время действия грантовой программы «Стальное дерево» добровольцы на Урале реализовали более 30 инициатив, среди которых детские спортивно-игровых комплексы и площадки для занятий воркаутом в Екатеринбурге, сквер в Нижних Сергах, экстрим-парк в Березовском и другие. В текущем году в Свердловской области при поддержке фонда «Милосердие», социального партнера НЛМК, реализуют еще 11 инициатив, предложенных жителями региона.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».