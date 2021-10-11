"Это грязная ложь": организаторы опровергли слухи о подарках в виде пива победителям марафона в Липецкой области

В соцсетях ходит информация, что победителям полумарафона "Тербунский рубеж" в Липецкой области в качестве награды вручали пиво Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

После полумарафона "Тербунский рубеж" в Липецкой области прошла уже неделя. Мероприятие до сих пор активно обсуждают в соцсетях. Но дело не только в эмоциях и впечатлениях о прошедшем событии, а в неуместных наградах, которые якобы вручали победителям.

В соцсетях и мессенджерах распространяется информация, что победителям полумарафона вручили по ящику пива. Это сопровождается фотографиями, где на пьедестале рядом со спортсменами стоят упаковки с бутылками. Учитывая спортивное направление мероприятия и участие в забеге школьников, информация о пиве в награду вызвала волну негодования.

Все это опровергла директор "Lipetsk Running" и организатор "Тербунского рубежа" Ксения Казакова. Она предупредила, что всех, кто распространяет ложные сведения, будут привлекать к ответственности.

– Это грязная ложь, мы никогда и нигде не дарили пиво детям, ни на забегах, ни на тренировках, – рассказала "КП-Липецк" Ксения Казакова. – Вместо того, чтобы развивать спорт в регионе, люди с диванов пытаются наводить смуту. Но у них ничего не получится, потому что сила - в правде.

Полумарафон "Тербунский рубеж" прошел в Липецкой области 3 октября Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

Организатор мероприятия также показала "КП-Липецк" официальный документ от спонсора забега "Липецкпива". В нем указано, что на "Тербунский рубеж" предоставили безалкогольные напитки: негазированную воду, квас, ситро, минеральную воду.

- Компания алкогольные напитки не вручала, - обозначено в документе. - Символика компании в виде флагов с нанесением надписи "Липецкпиво" может использоваться при проведении любых мероприятий, так как не преследует за собой прямую рекламу пивных брендов мероприятия.

Ксения Казакова также прокомментировала фотографии с упаковками бутылок, которые якобы вручали победителям. По ее словам, это была рекламная экспозиция партнера. Призы же участники забега получили в стартовых пакетах.

Напомним, полумарафон "Тербунский рубеж" прошел в Липецкой области 3 октября. В Тербуны приехали спортсмены из 99 городов, а также атлеты из Украины, Казахстана и Индии. Самому младшему участнику забега было 4 года. Старшему - 75 лет. Участникам предложили дистанции в 500 метров, 3 км, 10 км и 21 км. Ведущим полумарафона был Дмитрий Губерниев.