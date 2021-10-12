«Липецкэнерго» предоставило киловатты для реконструкции автомобильного моста в Ельце

.

Для обеспечения потребностей модернизации участка трассы энергетики провели реконструкцию и строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ. Учитывая значимость объекта, все необходимые мероприятия выполнялись в опережающие сроки.

Реконструкция главной переправы города стала частью комплекса федеральных мероприятий по развитию транспортной системы и была приурочена к юбилею города воинской славы, отметившего в этом году свое 875-летие. Результатом проведенной работы стало увеличение ширины проезжей части моста до четырех полос, повышение безопасности и комфортности городского движения.

Другим вкладом липецких энергетиков в юбилей города стало техприсоединение энергопринимающих устройств парка железнодорожников, благоустройство которого проводилось в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» и предоставление дополнительной мощности для мемориального комплекса с вечным огнем в Ельце на площади Революции.

«Мы всегда готовы к участию в подобных проектах, ведь они способствуют дальнейшемусоциально-экономическомуразвитию региона и создают условия для формирования благоприятного инвестиционного климата», - подчеркнул и.о. заместителя генерального директора – директора «Липецкэнерго» Михаил Боев.

реклама

Фото предоставлено Липецкэнерго