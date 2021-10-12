За 9 месяцев липчанам вернули за коммуналку 13,9 млн рублей Фото: Юлия КЛЮЕВА

За 9 месяцев 2021 года в Госжилинспекцию Липецкой области поступило 12 389 обращений граждан. Чаще всего липчане спрашивали о содержании многоквартирных домой и придомовых территорий, хотели разобраться в начислении платы за коммуналку. Также приходили вопросы о предоставлении коммунальных услуг, по техническому состоянию внутридомового инженерного оборудования и строительных коммуникаций дома.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГЖИ, по этим обращениям провели 7 229 проверок и 1 216 обследований. Специалисты выявили 5 791 нарушение, выдали 1 850 предписаний, 620 предостережений, составили 307 протоколов об административных правонарушениях. Кстати, 97,3% случаев нарушений устранили.

Также с января по сентябрь по предписаниям ГЖИ организации ЖКХ заменили и отремонтировали инженерные сети в 414 домах, кровлю в 142 домах, привели в порядок подъезды в 163 домах, выполнили общестроительные работы в 231 доме - ремонт полов, окон, дверей, цоколя и тд.

Жителям Липецка и области сделали перерасчет платы за коммуналку. Липчанам вернули 13,9 млн рублей.