Держателям карт «Мир» банка «Открытие» стал доступен Apple Pay

Можно оплачивать покупки в продуктовых магазинах, аптеках, такси, ресторанах, кофейнях и многих других местах.

С сегодняшнего дня держатели карт «Мир» банка «Открытие» получили возможность пользоваться Apple Pay – безопасным, защищённым и конфиденциальным платёжным инструментом, который позволяет не прикасаться к кнопкам платёжного терминала и не передавать деньги из рук в руки. Безопасность каждой трансакции обеспечена инновационными технологиями iPhone.

Подключить карту «Мир» для оплаты очень легко. Достаточно зайти в приложение Wallet на iPhone, нажать на значок плюса и следовать инструкциям. Пользователи смогут по-прежнему получать все скидки и бонусы, которые предлагает банк, а также привилегии в рамках программы лояльности платежной системы.

Чтобы совершить платёж, достаточно поднести iPhone или Apple Watch к платежному терминалу. Каждая трансакция надёжно защищена – пользователю необходимо пройти аутентификацию, помимо того задействуется уникальный одноразовый динамический код безопасности.

Пользователи также могут быстро и удобно совершать покупки с помощью Apple Pay на iPhone, iPad или Mac в приложениях и на сайтах, открытых в Safari, при оплате покупок в приложениях для Apple Watch.

Безопасность и конфиденциальность лежат в основе системы: когда вы добавляете кредитную или дебетовую карту, ее номер не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учётной записи устройства, который создается и шифруется платежной системой и хранится в чипе «Безопасный Элемент» вашего устройства.

Подробнее - на сайте ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» ( https://www.open.ru/applepay)